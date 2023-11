Casamicciola Terme: delegazione cinese in visita stamane a Casamicciola

Una delegazione di diplomatici e addetti ai rapporti commerciali cinese è stata questa mattina in visita al comune di Casamicciola.

Guidati da una rappresentante consolare in Italia i funzionari, tra cui un rappresentante della camera di commercio italo cinese, hanno incontrato il sindaco Giosi Ferrandino che li ha accolti presso la nuova sede comunale di via Salvatore Girardi: il primo cittadino ha illustrato agli ospiti la storia del comune casamicciolese sottolineandone la vocazione turistica ed il patrimonio costituito dalle acque termali suscitandone il vivo interesse ed ha avuto modo di spiegare anche gli interventi realizzati e programmati per la messa in sicurezza ed il rilancio del comune dopo le calamità naturali.

Alla delegazione è stato poi organizzato un tour che ha permesso agli ospiti cinesi di visitare alcune attrazioni turistiche dell’isola partendo dalle storiche Terme Belliazzi a piazza Bagni per poi passare al museo di Pithecusae, dove hanno avuto modo di ammirare la coppa di Nestore e gli altri reperti per arrivare infine, in tarda mattinata, al Castello Aragonese.

La visita guidata è stata particolarmente gradita dai diplomatici e funzionari cinesi che in questi giorni stanno visitando anche altre località della nostra regione ma che hanno trovato l’isola verde particolarmente attraente e ricca di fascino sebbene l’abbiano conosciuta fuori stagione turistica.

Il sindaco di Casamicciola ha fatto dono ai delegati di un quadro raffigurante una veduta dell’isola e di una raccolta di foto digitalizzate delle attrazioni più suggestive di Ischia