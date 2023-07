Casamicciola Terme: da domani il porto commerciale torna alla normalità

Da domani Casamicciola fa un deciso passo avanti verso la normalità: possiamo finalmente annunciare che il porto commerciale del nostro comune torna alla sua operatività.

Non ancora piena, per essere precisi, poiché ci vorrà ancora una settimana per terminare i lavori al pontile degli aliscafi e ripristinare tutto il quadro orari abituale di navi ed aliscafi ma da stanotte riprendono i collegamenti abituali di Medmar dal nostro porto per Pozzuoli e viceversa e tra qualche giorno riprenderanno anche quelli di Caremar.

Dopo oltre sette mesi una infrastruttura fondamentale del nostro comune ritorna a svolgere la sua funzione, fondamentale per i casamicciolesi e per l’intera isola d’Ischia e questo grazie al cruciale lavoro di messa in sicurezza ottenuto col dragaggio.

Per questo intervento intendiamo esprimere il nostro sentito ringraziamento al commissario Legnini, alla ditta esecutrice dei lavori, ai tecnici ed a quanti si sono prodigati per realizzarlo e completarlo in tempi ancora utili per la stagione turistica.

A Casamicciola torneranno finalmente ad operare unità navali adeguate alle attuali esigenze di mobilità marittima e tornerà dunque effettivo anche l’assetto abituale dei collegamenti via mare dedicati agli isolani e agli ospiti della nostra isola.

Non passerà molto per completare anche l’escavo del lato esterno del porto e restituire la piena funzionalità anche ai moli turistici, già comunque affollati di barche e yacht.

Un passo alla volta, insieme al Commissariato per la ricostruzione ed agli enti preposti, aggiustiamo Casamicciola affinchè il nostro paese anche stavolta torni a risplendere