Casamicciola Terme: Carabinieri arrestano pusher napoletano in trasferta sull’isola

Continuano i servizi anti-droga sull’isola di ischia disposti dal comando provinciale di napoli. I carabinieri del nucleo operativo aliquota radiomobile – durante il controllo dei flussi turistici – hanno fermato e deciso di controllare angelo massa, 37enne del quartiere pendino già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – sbarcato dall’aliscafo proveniente da napoli – è stato perquisito e trovato in possesso di 134 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina. Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, il 37enne è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.