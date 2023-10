Casamicciola Terme: approvato il progetto per la messa in sicurezza del costone casa cantoniera

Oggi è stato compiuto un significativo passo avanti per la risoluzione della problematica del costone della casa cantoniera di via Tommaso Morgera, (SS 269): stamane infatti è stato approvato il progetto degli interventi per la messa in sicurezza dell’intero versante, nel corso di una conferenza dei servizi che ha visto la partecipazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola, del Commissariato Straordinario alla Ricostruzione, della Città Metropolitana di Napoli e dei tecnici incaricati della redazione della progettazione dell’intervento.

A giugno scorso il sindaco Giosi Ferrandino, per sbloccare l’impasse che impediva di fatto la risoluzione del problema, aveva con forza richiesto che il comune diventasse soggetto attuatore, in sostituzione di Città Metropolitana, sia per l’integrazione della progettazione che per la realizzazione dell’intervento. A luglio scorso è stato redatto il progetto che oggi ha avuto il via libera così che, in poche settimane, dopo l’espletamento di tutte le procedure amministrative condotte anche coi poteri di deroga assegnati al Commissario Delegato, si procederà all’assegnazione dei lavori ed all’esecuzione degli stessi.

“I lavori al costone sono essenziali per assicurare a Casamicciola ed all’isola intera la piena funzionalità della strada statale 270: tutti ricordiamo, quando è stata chiusa, le conseguenze disastrose che abbiamo dovuto patire. Per questo ho voluto assumere in capo all’amministrazione l’intero procedimento e gestire direttamente gli interventi per mettere in sicurezza tutta la zona, che rappresenta il biglietto da visita per Casamicciola visto che sovrasta proprio la radice del nostro porto. Da oggi entriamo nel vivo con l’approvazione del progetto e sono fiducioso che non ci vorrà ancora molto tempo per eliminare definitivamente il problema” ha affermato il sindaco Ferrandino