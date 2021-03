Casamicciola Terme, anziana si assenta per una malattia e gli occupano abusivamente la casa

Si assenta per malattia, gli occupano abusivamente la casa. E’ questo l’ennesimo caso squallido registratosi a Casamicciola Terme. Siamo ancora dalla popolosa Perrone. Qui da settimane si registrano effrazioni e tanti i di effrazioni a scopo di occupazione degli immobili popolari. Stamani il tentativo è riuscito. Una donna, anziana ed invalida, è assegnataria di una casa popolare, dove vive da sempre: ha tutti i documenti che lo dimostrano, e che certificano che l’ha condivisa con il merito prematuramente defunto. Tutto fino alla malattia e alla necessità di farsi accudire.Stamani il colpo di scena. Delle persone, napoletane trapiantate a Casamicciola come imprenditori da qualche anno con una nota ed accordata attività di ristorazione, con l’uso di un flex hanno scassinato il portone di ingresso all’ultimo piano del Palazzo nelal zona del Mortito e si sono intrufolati all’interno dell’abitazione.Tutto nel silenzio assordante di tutti. Nessuna evasi, nessun intervento delle forze dell’ordine in pompa magna. La povera anziana è inferma e non può cerro combattere contro la prepotenza altrui.

Non è escluso che ci sia un regista politico dietro tutta questa operazione. L’ennesima operazione legata alle “occupazioni abusive“ delle case popolari di Casamicciola.

Infatti gli stessi soggetti, poche settimane, fa hanno tentato di occupare un’altra abitazione della zona, di cui risultava assegnataria la famiglia di Casamicciola Terme. Il tentavo è fallito. Non avevano fatto i conti con gli assegnatari che venuti a conoscenza del tentavo hanno anticipato le loro mosse ed intercettato lo sporco giro, che si cela dietro le case abusive. Nel merito è stato presentato un esposto anche il locale Comando Vigili è stato notiziato dei fatti.

Sarebbe il caso che le autorità cominciassero ad indagare seriamente su questo legame tra persone dedite alla occupazione di immobili sine tumulo e gli amministratori e politici locali.

Sul nuovo caso di occupazione in quel del Mortito i familiari dell’anziana, hanno sporto, comunque, denuncia, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’auspico per tutti è che ciò non sia fatto invano.

Le ipotesi di reati commessi in flagranza dagli occupanti vanno dalla violazione di domicilio al danneggiamento aggravato, all’invasione di edifici.