Casamicciola Terme, affidata la progettazione per la messa in sicurezza del territorio

Ugo De Rosa | Il Comune di Casamicciola Terme ha affidato la progettazione degli interventi di messa in sicurezza sul territorio finanziati dal Fondo per la coesione territoriale. La frana del 26 novembre ha reso urgente provvedere a numerosi interventi di messa in sicurezza del territorio. Una circostanza che aveva indotto il commissario prefettizio di Casamicciola a revocare una sua precedente decisione e la relativa delibera che approvava i progetti per l’utilizzo del Fondo per la progettazione territoriale istituito dal governo nel 2021. Una iniziativa che consente agli Enti locali di presentare progetti volti all’assegnazione delle risorse del Pnrr.

A Casamicciola, comune con oltre 5.000 abitanti, sono stati assegnati un contributo di euro 4.765,28 per il 2021 e di 42.887,50 per il 2022, per un totale di euro 47.652,78.

Con delibera adottata a luglio il commissario Calcaterra aveva approvato di utilizzare le risorse del Fondo per l’acquisizione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva per due progetti: “Lavori di realizzazione di un parcheggio Pluripiano in Via Castanito, Località Sentinella (Lotto 1)” e “Lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione di Rioni: Via Bari e traverse di Via Firenze – Località Perrone; Vico Settentrionale, Vico Orientale, I Vicoletto delle Scuole e II Vicoletto delle Scuole – Località Marina; Traverse Rione Regina Margherita – Località Sentinella (Lotto 2)”

Ebbene, tale delibera è stata revocata su proposta del responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici ing. Michele Maria Baldino. Una “retromarcia” consentita dal decreto-legge “Aiuti bis”, che ha prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro il quale ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti.

Come è noto, «a seguito dell’evento alluvionale del 26 novembre 2022 le colate di detriti e fango hanno invaso e distrutto piazze e strade del territorio comunale». E dunque si è deciso di procedere «alla riparazione dei danni e allo stesso modo attuare un miglioramento estetico dei luoghi attraverso una progettazione che tenga conto della messa in sicurezza e della riqualificazione dei siti».

L’intervento candidato al finanziamento per la progettazione è stato denominato: “Lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione urbana di piazze e strade del territorio comunale colpite dagli eventi del 26.11.2022”, alla luce della necessità di intervenire in dette zone.

La delibera approvata dal commissario Calcaterra ha quindi dato mandato al rup ing. Baldino di avviare la procedura di affidamento per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva con il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Un affidamento da formalizzare con urgenza, pena la revoca del finanziamento, e dunque l’ing. Baldino, alla luce anche dell’importo, si è avvalso della trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 37.557,36 euro oltre Iva e Cassa. Richiedendo un preventivo al “R-Keystudio di Marco Savinelli” con sede ad Ischia. Preventivo di 37.556,98 euro netti (un ribasso esiguo, dunque) che è stato ad ogni modo ritenuto congruo e dunque il rup ha proceduto senza indugio all’affidamento.