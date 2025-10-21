Casamicciola, subappalto per l’asilo nido a La Rita

A Casamicciola sono in corso i lavori per la realizzazione a Casamicciola di un asilo nido a La Rita e ora il rup ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area IX Sperimentale-Pnrr, ha autorizzato la ditta appaltatrice “F.I.A.M.” al subappalto di opere alla “Costruzioni Santoro”. Il progetto viene finanziato con risorse del Pnrr relative al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Il Comune di Casamicciola Terme era risultato presente nell’elenco dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia per l’avvio del nuovo Piano, con l’indicazione di un numero minimo di posti da attivare pari a 24, per un importo massimo di finanziamento di 576.000 euro. Dopo la candidatura all’avviso pubblico di maggio 2024, l’Ente era stato ammesso al finanziamento richiesto di 480.000 euro per il progetto denominato “Riconversione di edificio ad asilo nido – Plesso La Rita Via Pendio Lacco”. Si sta infatti intervenendo su un immobile preesistente originariamente non destinato a tale funzione.

Il 4 dicembre scorso la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo.

Il rup Grasso senza indugi aveva avviato l’iter per aggiudicare i lavori, in considerazione dell’urgenza dettata dal cronoprogramma dei finanziamento da Pnrr. Inizialmente era stabilito che i lavori dovessero essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2024, ma poi il termine è stato differito al 10 dicembre 2024.

E così il 6 dicembre era stata esperita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a cinque operatori, selezionandoli mediante l’utilizzo dell’“Elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi” del Commissario Legnini, «nel quale sono compresi tutti operatori economici iscritti nell’ Anagrafe antimafia degli esecutori».

La procedura, con importo a base di gara di 379.046,53 euro, era stata espletata sulla telematica Asmecomm Tuttogare, invitando le imprese: “F.I.A.M.”, “Doldo Carlo”, “Edil 2000 S.N.C. dei fratelli Di Meglio”, “BE.PA. Costruzioni di Zabatta Benedetto”, “Costruzioni Santoro”.

Sta di fatto che entro il termine del 9 dicembre era pervenuta una sola offerta, dalla “F.I.A.M.” di Napoli. Una circostanza che aveva agevolato la celerità delle operazioni di gara. I lavori erano stati aggiudicati il 10 dicembre, entro il termine stabilito.

L’impresa napoletana aveva offerto un ribasso del 2,500% e l’aggiudicazione formalizzata per 418.775,15 euro Iva compresa. Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Floriana Carraturo.

Il 31 gennaio era stato sottoscritto il contratto di appalto e consegnati i lavori, poi però sospesi il 3 febbraio. Ripresa delle attività l’8 luglio e nuova sospensione “estiva” l’8 agosto. Il 1 settembre i lavori sono stati ripresi.

Ora la “F.I.A.M.” ha presentato istanza di subappalto alla “Costruzioni Santoro” di Napoli per un importo pari al 30% dell’importo contrattuale per opere di demolizione, realizzazione di murature ed impianti.

Verificata tutta la documentazione, l’ing. Grasso ha autorizzato il subappalto per l’importo di 113.713,96 euro oltre Iva, per le tipologie di lavorazioni indicate.