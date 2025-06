Casamicciola, subappalto per i lavori al plesso “Lembo”

Approvato il subappalto nell’ambito dei lavori al plesso scolastico “Lembo” di Casamicciola per l’intervento di “miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione”, che rientra tra quelli post sisma e finanziato dal Commissario Legnini per l’importo complessivo di 4.428.999,92 euro.

I lavori erano stati aggiudicati a giugno 2024 (a quasi sette anni dal terremoto) mediante gara con procedura negoziata senza bando con preliminare indagine di mercato alla “ATC Unipersonale” di Nocera Inferiore per l’importo contrattuale di 3.468.887,17 euro oltre Iva.

Ora, come riporta in determina la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino, la ditta affidataria “SO.C.E.M.”, mandante dell’A.T.I. “A.T.C. – SO.C.E.M. – C.M.O.”, ha richiesto al Comune la richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta casamicciolese “Be.Pa. Costruzioni di Zabatta Benedetto” per lavori di demolizione e scavo, per l’importo di 105.000 euro.

La Rubino richiama il “Protocollo di Intesa per la Sicurezza e Legalità per la ricostruzione nei territori di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dell’alluvione del 26 novembre 2022” che il subappaltatore dovrà sottoscrivere. Quindi evidenzia che il rup ing. Gaetano Grasso ha esaminato con esito favorevole la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e che «non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa».

L’autorizzazione al subappalto è stata trasmessa al direttore dei lavori ing. Gaetano Grasso e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Gregorio Russo.