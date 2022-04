Casamicciola sposa l’ambiente: domenica gara podistica e giornata ecologica

Domenica 24 aprile 2022 il Comune di Casamicciola Terme promuove una “giornata ecologica” durante la quale si terrà una corsa turistico sportiva a passo libero, non competitiva, per le strade cittadine all’insegna di “Stra Casamicciola Terme”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Pro Casamicciola Terme con il sostegno di AMCA srl, vede la collaborazione della Pro Loco di Lacco Ameno ed è patrocinata dai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. La manifestazione mira soprattutto ad offrire ai partecipanti l’opportunità di “ripartire” anche attraverso lo sport e la valorizzazione del territorio, favorendo l’aggregazione e la condivisione di eventi “non virtuali”, privi del “contatto umano”, eventi che, purtroppo, hanno caratterizzato gli ultimi mesi della pandemia. Solo attraverso qualificate iniziative è possibile ricostruire il delicato quanto strategico rapporto tra cittadini e cultura, sport e cultura, terra e cultura, valori e cultura.

Non esistono vincoli alla partecipazione: possono partecipare persone di ogni età e capacità. L’evento, la cui partecipazione è assolutamente gratuita, prevede ben quattro fasce d’età di riferimento, cui affidare itinerari diversi, come di seguito sintetizzato:

Ore 09.30 – Raduno e ritiro pettorali in Piazza Marina di Casamicciola Terme

Ore 10.00 – Partenza 200 mt (fino 7 anni) da C.so Luigi Manzi a Piazza Marina

Ore 10.15 – Partenza 500 mt (da 8 a 12 anni) da C.so Luigi a Piazza Marina

Ore 10.30 – Partenza 10 Km (da 18 anni in poi) Casamicciola Terme – Lacco Ameno

Ore 10.45 – Partenza 1.000 mt (dai 13 ai 17 anni) due giri di Piazza Marina

Ore 12.00 – Cerimonia di chiusura e premiazione.

In particolare il percorso 10 Km (riservato ai maggiorenni) prevede: Primo Giro: Piazza Marina, C.so Luigi Manzi, Litoranea, Piazza S. Restituta, Corso A. Rizzoli, Litoranea, Piazza Marina (fine primo giro); Secondo Giro: Litoranea, Piazza S. Restituta, Corso A. Rizzoli, Litoranea, Corso L. Manzi, Piazza Marina (fine gara).

Per l’iscrizione alla manifestazione occorre compilare on line il modulo di iscrizione entro le ore 24 del 22 aprile 2022 disponibile al link richiamato dal QRCode disponibile sulla locandina dell’evento.

I minori dovranno necessariamente essere iscritti ed accompagnati da un adulto.

E’ richiesto il rispetto del Protocollo Covid-19 consultabile nel Regolamento.

Per informazioni: ufficio@procasamicciola.it – Telefono: 081.50725200 (ore 9/13 e 15/19 festivi esclusi)

Si confida nella collaborazione di tutti (partecipanti, volontari, operatori economici, etc.) affinché l’iniziativa si svolga serenamente, nella piena condivisione delle finalità e nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione da contagio da Covid-19.

AREE PEDONALI PER LA GIORNATA ECOLOGICA (dalle 9 alle 14/15)

Nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, Piazza Marina e C.so Luigi Manzi si trasformerà in area pedonale dalle ore 9 alle ore 15, con istituzione divieto di sosta con rimozione con carro-grù sulla SS 270 dalla chilometrica 26,400 alla chilometrica 26,500 (adiacenze del “Capricho” e Fermata BUS).

DIVIETI DI SOSTA DALLE 9 ALLE 13 e BLOCCO DEL TRAFFICO DALLE 10.30 ALLE 12

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno hanno pubblicato rispettivamente ordinanze per il blocco del traffico e dei motori, così come di seguito sintetizzato.

Dalle ore 10.30 alle ore 12 è temporaneamente sospesa la circolazione nei due sensi di marcia da Via Tommaso Morgera (litoranea, altezza “Banco di Napoli”), Via Litoranea, Piazza Girardi, Via Roma, C.so Angelo Rizzoli e Piazza S. Restituta.

Sul predetto percorso è istituto divieto di sosta con rimozione con carro-grù dalle ore 9 alle ore 13.

Le linee pubbliche (EAV bus) in servizio dalle 9 alle 15 riprogrammeranno i percorsi secondo le disposizioni delle ordinanze comunali.

Dalle ore 10.30 alle ore 12 per il transito dei veicoli diretti ad Ischia o a Lacco Ameno sono previsti i seguenti percorsi alternativi.

Il traffico proveniente da Ischia seguirà questo percorso: Via Salvatore Girardi fino all’incrocio con il Piazzale dell’Ancora – Via Pio Monte della Misericordia – C.so Vittorio Emanuele – Piazza Bagni – C.so Garibaldi – Via P.ssa Margherita – Via Eddomade – Via Fundera – proseguendo per via IV Novembre in direzione Forio.

Il traffico proveniente da Lacco Ameno e Forio transiterà per il “Fango” e seguirà questo percorso: Via Borbonica – Via Montecito – Piazza Maio – Via Spezieria – P.zza Dott. Verde – Via Sassolo – Via De Rivaz – Via dott. Vincenzo Morgera – C.so Garibaldi – Pizza Bagni – Via Monte della Misericordia – Via Salvatore Girardi in direzione Ischia.

Al fine di consentire il traffico veicolare nei percorsi sopra indicati si comunica che:

lungo C.so Garibaldi sarà istituto divieto di sosta con rimozione con carro-grù;

nel tratto compreso tra Piazza Maio – Via Spezieria – Via Sassolo fino all’incrocio di Via Castanito sarà istituto il senso unico in direzione Ischia.

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO LUNGO CORSO LUIGI MANZI

La domenica ecologica a Casamicciola Terme non sarà caratterizzata soltanto dalla gara podistica. Dalle 10 fino alle 15 su Corso Luigi Manzi sarà istituita l’area pedonale e nella stessa ci saranno esibizioni musicali, canore e di intrattenimento in genere con la collaborazione dei commercianti della zona. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.