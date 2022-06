Casamicciola: sorpreso con un telefono intestato ad un’altra persona. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Monte della Misericordia a Casamicciola Terme trovandolo in possesso di un telefono cellulare con sim intestata ad altra persona.

I poliziotti hanno identificato l’uomo per un 28enne napoletano e lo hanno denunciato per ricettazione.