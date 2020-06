Casamicciola. Sopralluogo alla spiaggetta della Fundera, si lavora al restyling

In una stagione che si preannuncia purtroppo “complicata” a causa dell’emergenza Covid-19, cercare di reperire e rendere non soltanto fruibili ma anche ospitali nuovi tratti di arenile è una missione inderogabile. E così l’amministrazione comunale di Casamicciola è al lavoro per mettere a punto in tempi brevi le operazioni di restyling della spiaggetta della Fundera, ubicata nei pressi dell’eliporto. Nella mattinata di oggi un sopralluogo sul posto è stato effettuato dal sindaco Giovan Battista Castagna, accompagnato dal presidente del civico consesso Nunzia Piro, dal delegato Ciro Frallicciardi e dal consigliere Giovanni Barile. Allo studio una serie di opere che dovrebbe rendere più ampia e confortevole la lingua di sabbia da mettere a disposizione dei cittadini casamicciolesi. Tutto questo mentre si lavora al regolamento per la fruizione delle spiagge libere, che sarà varato a breve. “Cercheremo di ultimare le operazioni in un arco di tempo davvero celere – hanno commentato all’unisono i rappresentanti dell’amministrazione al termine del sopralluogo – per rendere la spiaggia più confortevole e sicura e offrire un’ulteriore opportunità di godersi l’estate e il mare ai nostri concittadini, pur in un’estate purtroppo caratterizzata dalle normative anti-contagio”.