Casamicciola: sicurezza sulle spiagge, selezionate le 13 borse lavoro

La responsabile di settore Maria Grazia Formisano ha firmato la determina avente ad oggetto alla selezione di 13 borse lavoro per il personale che sarà addetto alla vigilanza per l’attività di tutela e salvaguardia del territorio nell’ambito dell’intervento denominato “Tra mare e sole, progetto spiagge in sicurezza”. Le tredici unità, che saranno in servizio fino a tutto il 30 settembre, avranno il compito di vigilare che sugli arenili liberi di competenza comunale (Fundera, Suor Angela e Convento) vengano osservate le normative anti diffusione Sars Cov-2. Presso il municipio entro i termini previsti erano pervenute 23 domande. I soggetti selezionati faranno riferimento alla società partecipata Marina di Casamicciola.

Soddisfatto il sindaco Giovan Battista Castagna che spiega: “Riteniamo di aver portato a compimento, grazie alla volontà e agli impegni profusi dall’intera amministrazione comunale, un progetto virtuoso sotto due binari distinti eppure complementari: da una parte garantire che sulle spiagge libere si osservino comportamenti responsabili e questo sarà il punto focale dell’attività che svolgeranno le persone selezionate all’uopo, dall’altra garantire lavoro a persone che ne hanno bisogno in un momento congiunturalmente molto delicato. Ritengo che l’amministrazione abbia portato a termine un’operazione di cui essere orgogliosa”. Al primo cittadino fa eco il delegato al demanio, Ciro Frallicciardi: “il progetto garantirà la fruibilità delle spiagge libere in piena sicurezza e offrire una opportunità di lavoro per chi ha avuto difficoltà lavorative a causa dell’emergenza Covid 19. Con questo bando vengono soddisfatte due esigenze prioritarie :Le borse lavoro sono una risposta dell’amministrazione comunale alle molte famiglie in difficoltà a causa del Covid 19. L’obiettivo della misura è duplice: garantire misure di sostegno al reddito e un ritorno di utilità sociale per tutta la comunità” .