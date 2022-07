Casamicciola sicura NON GETTA la pietra contro Gaetano Di Meglio

Giuseppe Zabatta e Luigi Mennella, del gruppo “Casamicciola Sicura”, hanno partecipato la loro vicinanza al nostro giornale dopo la vergognosa macchina del fango attivata dalla bolla social in difesa dei dottori Loffredo e Mattera e hanno preso le distanze dalla violenza del dott Buonanno che vuole la “lapidazione” di Gaetano Di Meglio.

“Desta sempre più preoccupazione – si legge nella nota del gruppo Casamicciola Sicura – il livello di violenza che ha assunto il dibattito pubblico in questi mesi e che continua a colpire negli ambiti più delicati e ad ogni livello. Un clima che va condannato senza se e senza ma, perché il linguaggio d’odio e di violenza semina violenza. Da settimane siamo impegnati nel tentativo di sollevare la questione della poca opportunità con cui si è deciso di istituire la sosta a pagamento nell’area della zona ospedaliera. L’obbiettivo primario di tutti è stato quello di preservare il diritto dei cittadini a fruire dei servizi dell’ospedale Rizzoli e di quelli ad esso collegati. Purtroppo ad un certo punto del percorso, pare, si sia perso di vista l’obbiettivo. Ovvero garantire la sosta libera a tutti i cittadini e fruitori del presidio,cosi come era stabilito, d’altronde, nell’atto fondativo dello stesso”.

“Tutti abbiamo avuto modo di esprimere la nostra opinione con rispetto e correttezza – chiosano Zabatta e Mennella – : questo anche garanzie al lavoro, allo spazio, ed al risalto riservato alla vicenda “strisce blu“ dal quotidiano “Il Dispari“. Tutti nell’ambito del reciproco rispetto dei ruoli, lo stesso rispetto e gli stessi ruoli che, auspichiamo, ognuno di noi voglia tornare ad interpretare. In merito abbiamo appreso delle esternazioni, incondivisibili, del Dottor Roberto Buonanno a carico del direttore dello stesso quotidiano Gaetano Di Meglio. Richiami a forme di violenza con non depongono a favore di chi le ha esternate e vanno condannate senza se e senza ma. È un momento delicato per tutti, ma le offese e il richiamo a qualsiasi forma di violenza non risolveranno i gravi problemi del paese, non ci daranno una sanità degna o servizi adeguati : oggi più che mai abbiamo bisogno di coesione ed unità di intenti, di dialogo e confronto.”

Risponde Gaetano Di Meglio: Ringrazio gli amici Zabatta e Mennella per la vicinanza e per la solidarietà espressa. Purtroppo viviamo in una società che va a senso unico e che ti lascia da solo nel momento opportuno. Ma poi ci sono gli uomini di coraggio che non hanno paura di esporsi. GRAZIE!