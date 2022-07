“Casamicciola Sicura” chiede a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi

Alla lista, sempre più lunga, di chi chiede pubblicamente a Mario Draghi di rimanere alla guida del governo (tra sindaci, industriali ed esponenti della comunità internazionale), si aggiunge dunque il mondo dell’associazionismo, che ha deciso di lanciare un “appello al presidente del Consiglio e alle forze politiche che l’hanno sostenuto affinché venga scongiurata una crisi di governo”.

“Noi, rappresentanti della società civile esprimiamo profonda e sincera preoccupazione per la crisi di governo appena aperta. Aldilà delle differenti valutazioni che vi possano essere su responsabilità ed operato degli attori in campo, riteniamo che la drammaticità del momento e le tante domande di dignità della società non abbiano bisogno di una crisi perché ne uscirebbero ancora più compromesse. Riteniamo per che per una crisi di governo ne pagheranno tutti le conseguenze anche nella nostra piccola cittadina soprattutto”

“L’Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, senza indugi e trattative, esprimano la loro fiducia all’Esecutivo permettendogli di continuare a lavorare sui tanti dossier aperti”.

È l’appello lanciato dal gruppo civico “Casamicciola Sicura” i cui esponenti spiegano così il loro intervento: “E necessaria una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore. Specie considerano i riverberi che avremo come comunità locale alle prese con molteplici urgenze.

“Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull’economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell’attuazione della Ricostruzione di Ischia a cui il governo Draghi ha dato una impronta pesante, oltre alle altre questioni aperte, il comparto turistico termale, tutti i vari progetti a nostro favore annessi alle possibilità di inserimento nel PNRR, ci impongono una necessaria continuità nell’azione di governo, che non può e non deve essere messa a repentaglio. Casamicciola Terme, già pagato lo scotto delle sue fragilità. La crisi politica ci ha colpito nel momento peggiore possibile. Questa settimana sarà cruciale, e non solo per l’Italia” concludono Luigi Mennella e Giuseppe Zabatta “L’Italia ha ancora bisogno di Draghi. Il miglior auspicio è che continui a essere presidente del Consiglio”.