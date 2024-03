Casamicciola: “Siamo vigili, non messi!” La rivolta dei vigili contro Giosi Ferrandino

Aurelio De Luise, Luigi Di Costanzo, Valentina Buono, Michele Mattera, Giuseppe Piro, Angelo Di Meglio, Roberto Di Costanzo, Mariangela Conte, Mariangela Avitabile, Mario Razzano e Armando Di Noto Morgera si sono ribellati alla decisione di Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme, di affidare l’ufficio messi del comune all’Area Vigilanza guidata dallo zio di Ignazio Barbieri, il dott. Balsamo.

Tra Giosi Ferrandino e i vigili urbani non è mai corso buon sangue. I rapporti di tensione tra il sindaco e i dipendenti dell’area vigilanza non sono mai stati velati. In particolare, il primo cittadino di Casamicciola Terme, non ha mai nascosto la sua contrarietà all’assunzione nella notte della sfiducia di alcuni di loro. Una sfiducia confermata con la nomina del nuovo capo dei vigili che va letta ben oltre la parentela con il potente consigliere comunale.

Una nomina annunciata come necessaria per rimettere in sesto l’intero settore. Parole che svelano la valutazione del primo cittadino. La nota dei vigili urbani è stata invita al Comandante della Polizia Municipale e per conoscenza al sindaco e al Segretario Generale.

“Impiego difforme degli scriventi in sostituzione dei messi notificatori – atto di rimostranza ai sensi della normativa vigente. Gli scriventi con la presente contestano integralmente quanto si sta verificando negli ultimi giorni, a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 21/02/2024 con la quale si assegna al settore Polizia Municipale l’ufficio messi. La suddetta Delibera è stata emanata senza mettere a conoscenza i sottoscritti dipendenti cui venivano assegnate le mansioni. Inoltre negli ultimi giorni la S.V. sta consegnando al personale in servizio atti afferenti all’ufficio messi, con esplicita richiesta di notifica degli stessi. Tanto rappresenta un demansionamento dello scrivente personale della Polizia Municipale, come anche precisamente rappresentato dalla organizzazione sindacale CISL con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 5946 del 04.03.2024”.

I vigili urbani, continuano ad alzare la voce: “Si rappresenta tra l’altro che nessuno degli appartenenti alla Polizia Municipale riveste ed intende rivestire qualifica di messo notificatore, per la qual cosa ogni atto notificato potrebbe risultare inefficace con conseguenze giuridiche per l’operatore e per l’Ente anche di natura contabile”.

Poi lo scarico delle responsabilità e la croce buttata su Balsamo: “Alla stregua di quanto sopra, qualora la SV intenda continuare nell’espletamento di tale servizio, gli scriventi rispetteranno le disposizioni, purché l’ordine di servizio venga dato per iscritto e sottoscritto dal responsabile e nello stesso sia chiaramente specificato che l’operatore di P.M. deve eseguire le notifiche assegnate dall’ufficio messi, per la tutela giuridica degli esecutori in ogni sede si rendesse necessario.”

Un chiaro guanto di sfida lanciato all’amministrazione che nei prossimi giorni avrà sicuramente degli sviluppi. Ma siamo sicuri che questa non sia una “trappola” preparata dal sindaco? Una mossa che possa servire a mettere fuori gioco i dipendenti non graditi? Lo scopriremo. Basta attendere.

La delibera di giunta: l’Ufficio Messi assegnato all’Area Vigilanza

L’Amministrazione comunale di Casamicciola Terme ha operato una nuova “piccola” modifica alla organizzazione degli uffici. La Giunta, su proposta del sindaco Giosi Ferrandino, ha infatti provveduto a modificare la propria precedente delibera del 22 gennaio scorso che approvava la “Organizzazione Aree, Servizi e Uffici” procedeva alla ridefinizione della struttura dell’Ente e del nuovo modello organizzativo in vigore dal 1 febbraio.

Alla deliberazione era allegato lo schema delle 8 aree, «così come riorganizzate al fine di accrescere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti».

Ebbene, ora il primo cittadino ha ritenuto che «per una migliore organizzazione dell’attività degli Uffici e dei carichi di lavoro, si rende opportuno spostare l’Ufficio Messi, attualmente afferente all’Area Demografica – Posizione Organizzativa n. 3, nella competenza dell’Area Vigilanza – Posizione Organizzativa n. 8». Una scelta che appare sicuramente congrua.

La delibera richiama la normativa in materia, che dispone che «gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente T.U. provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti».

La Giunta ha quindi approvato la modifica del nuovo modello organizzativo della struttura dell’Ente spostando la competenza dell’Ufficio Messi all’Area Vigilanza con decorrenza immediata.