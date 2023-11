Casamicciola, si rafforza il legame con “Asmel”

Ugo De Rosa | Il Comune di Casamicciola ha provveduto ad approvare le modalità operative per i servizi di committenza di Asmel Consortile a favore dell’Ente. Un adempimento dettato dalla recente normativa approvata.

Nella delibera di Giunta approvata su proposta del responsabile Area III Tecnica Lavori Pubblici ing. Michele Maria Baldino si ripercorre la “storia”, dall’adesione nel 2014 del Comune alla Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Nel 2015 era stata costituita Asmel Consortile quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati e nel 2016 l’Ente aveva acquisito una quota di partecipazione.

Per adeguarsi appunto a quanto approvato di recente dal legislatore, a giugno scorso l’assemblea dei soci ha deliberato la ratifica del Regolamento operativo dei servizi di Asmel Consortile. Prevedendo che «è fatto salvo l’aggiornamento dinamico del richiamato regolamento secondo quanto successivamente determinato dagli organi societari in conformità all’evoluzione del quadro normativo e/o delle diverse soluzioni operative adottate».

A luglio scorso Asmel Consortile ha formalizzato la procedura di accreditamento e «risulta essere qualificata con il livello di qualificazione “Ll” per il Settore di qualificazione “Lavori” e con il livello “SFl” per il Settore di qualificazione “Servizi e Forniture”».

Dunque la Giunta ha ritenuto «necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete Asmel» anche al fine di rispondere ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

Reputando al contempo «strategico l’obiettivo di ricorrere in via prioritaria ad Asmel Consortile», evidenziando che «tale modalità operativa consente all’Ente di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza».

E’ stato quindi deliberato di approvare le modalità operative per i servizi di committenza di Asmel Consortile disciplinate dalla recente normativa, fornendo le opportune indicazione agli uffici comunali.

Il nuovo regolamento operativo disciplina le modalità di conferimento e di svolgimento dei servizi di committenza. Asmel Consortile svolge tra l’altro ulteriori servizi come la «promozione e diffusione di piattaforme e strumenti informatici di supporto alla complessiva programmazione e gestione delle procedure di gara; sviluppo di un sistema di formazione e qualificazione del personale; sviluppo di modelli e processi finalizzati alla gestione efficiente e sinergica dei contratti pubblici». Facilitando le procedure anche per quanto riguarda l’accesso e la gestione dei finanziamenti.