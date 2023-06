Casamicciola, si parte dal mare! La festa in una Piazza Marina colorata e con lo scandalo del Capricho nascosto da teloni

Cesare Errico | Casamicciola riparte dal mare e dai tantissimi giovani che ne hanno animato le spiagge per celebrare la giornata mondiale dell’Ambiente. Per il Comune a Nord dell’Isola d’Ischia, è l’occasione migliore per ricordare l’importanza di salvaguardare la salute del Pianeta e per raccontare la rinascita di un territorio vulnerabile, che l’alluvione dello scorso novembre ha tragicamente devastato. Svoltasi in contemporanea ad altre 21 località marittime italiane e organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva-Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS), l’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge” è stata un vero successo. La manifestazione ha visto la partecipazione di 290 ragazzi delle scuole dell’Isola, che, insieme alle numerose associazioni isolane, alla Capitaneria di Porto e all’Area Marina Protetta, hanno ripulito e recuperato dagli arenili ed in mare chili di rifiuti, poi smaltiti con la collaborazione dell’AMCA.

L’esigenza di formare cittadini attenti alle tematiche ambientali, è stata sottolineata da Marilisa Mancino, Preside dell’ Istituto Comprensivo Statale “Ibsen”: “Questa mattina i nostri ragazzi della scuola secondaria hanno partecipato a queste bellissime attività. Mi hanno detto che sono entusiasti, non hanno neanche trovato la spiaggia molto sporca e hanno raccolto tutto quello che potevano. Tutto questo è stato realizzato grazie alla FIPSAS, al comune di Casamicciola Terme, all’associazione Regno di Nettuno, ai docenti che hanno preparato i ragazzi e agli alunni che sono sempre molto educati e sensibili. Noi in questo modo cerchiamo di formare delle generazioni migliori per preservare e salvaguardare il nostro ambiente”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Vicepreside Luigi Lamonica: “Certamente sono attività di salvaguardia ambientali, a cui i nostri alunni partecipano e sono educati e formati. Hanno fatto attività sulla spiaggia, di voga, sub. Le ragazze del sociosanitario hanno svolto attività di primo soccorso sempre sulla spiaggia. È importante sensibilizzarli per dare a loro un senso civico; perciò, era doveroso essere qui a Casamicciola”.

La collaborazione della Capitaneria di Porto ha garantito la corretta esecuzione delle operazioni, come raccontato dal Capitano Antonio Cipresso: “È una bellissima giornata insieme alla FIPSAS, all’amministrazione comunale, alle altre associazioni, all’Area Marina Protetta. Una giornata volta alla sensibilizzazione dei ragazzi, alla tutela dell’ambiente marino, ma anche all’attività di pulizia dei fondali. Con il nostro personale, abbiamo garantito sicurezza per la corretta esecuzione dell’attività, nonché la sensibilizzazione degli alunni di tutte le scuole dell’isola di Ischia. La nostra collaborazione, la nostra vicinanza con la società civile è fondamentale. Siamo sempre a disposizione della comunità, sia per attività di prevenzione, ma anche per le attività di controllo, importanti per evitare delle possibili situazioni di pericolo”.

L’importanza di cooperare è stata evidenziata da Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina “Regno di Nettuno”: “La cosa più interessante della giornata è che ci siamo tutti. Non c’è solo l’Area Marina o la Capitaneria, ci sono le istituzioni, i comuni, le scuole, la federazione degli sport legati al mare, il che significa che tutti pensiamo al nostro mare che abbiamo dimenticato per troppo tempo. Il mare lo consideriamo come un elemento che non ci appartiene, ma in realtà è parte integrante della nostra vita e quindi lo dobbiamo tutelare perché è anche fonte di sostentamento per tutti noi”.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa da Filippo D’Arrigo dell’Associazione Edon e Lega Navale Isola d’Ischia: “Sia la FIPSAS, che organizza ogni anno questa manifestazione, che la RAI, hanno preso a cuore la causa isolana e di Casamicciola in particolare. Casamicciola è stata messa al centro di un evento nazionale che comprendeva altre venti località. Oggi abbiamo il presidente FIPSAS, la dirigenza RAI e funzionari del Ministero dell’Ambiente. Abbiamo portato in tutto 200 ragazzi che hanno partecipato ad attività sia di pulizia della spiaggia e dei fondali, sia in attività didattiche ambientali e sportive. Siamo soddisfatti, i docenti sono stati bravissimi, c’è stato un grande coinvolgimento”.

La giornata si è conclusa a Piazza Marina con i saluti delle autorità e degli organizzatori che hanno rimarcato l’urgenza di sensibilizzare la collettività alle tematiche ambientali e ringraziato tutti per il prezioso contributo. Oltre al Comune di Casamicciola, l’evento è stato patrocinato da RAI per la Sostenibilità ESG/TGR/Rai Radio1: nel corso della mattinata, canali tv e radiofonici pubblici hanno dedicato spazio al racconto della manifestazione ed effettuato diversi collegamenti da Casamicciola per immortalare la gioia e l’euforia che hanno caratterizzato l’evento.

“La giornata di oggi è la migliore apertura per la nostra stagione estiva. La scelta del nostro Comune ci onora. Il fatto che c’è questo fermento, questa partecipazione attiva ci lusinga e ci fan ben sperare per il futuro. La giornata odierna può diventare il simbolo della ripresa delle nostre attività turistiche. Casamicciola vive ed è sicura e anche se resta ancora tanto da fare siamo pronti ad accogliere chi vorrà trascorrere le vacanze sulla nostra splendida Isola. Anche le zone più fragili del nostro territorio ormai sono messe in sicurezza, sono costantemente controllate da un sofisticato sistema di monitoraggio e non rappresentano un pericolo per i nostri cittadini e i turisti. Abbiamo iniziato dal mare, già piazza Bagni è presentabile.

Arriveremo prima dell’autunno a mettere in sicurezza l’intero territorio. Oggi parte anche il dragaggio del porto che è iniziato in tempi record. Sono ottimista di natura, i fatti per come sono iniziati ci lasciano ben sperare” ha dichiarato il sindaco Giosi Ferrandino, che ha anche messo in rilievo la valenza ecologica della manifestazione, ricordando, inoltre, le azioni intraprese dall’Europa per ridurre l’utilizzo della plastica: “Il mare è la nostra risorsa principale, dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo, coinvolgendo sempre le nuove generazioni, i giovani che oggi hanno partecipato con entusiasmo a questa bellissima iniziativa e che si dimostrano più di noi adulti sensibili alle tematiche ambientali. Noi abbiamo il dovere di dimostrare di essere sul pezzo e su questo li seguiamo per cercare di lasciare a loro un pianeta migliore. È un impegno che va a salvaguardare una risorsa fondamentale per il pianeta e la salute di ognuno di noi: le microplastiche finiscono nella catena alimentare e dopo entrano nel nostro organismo, un rischio enorme che dobbiamo scongiurare”.

La speranza che l’attenzione all’ambiente diventi centrale nella quotidianità di ciascuno di noi, si evince dalle parole di Dionigi Gaudioso, sindaco di Barano e consigliere della Città Metropolitana di Napoli: “L’importante per Casamicciola è dimostrare che c’è volontà di ripartire, visto che i cittadini lo hanno fatto in più occasioni. È bene ricordare cosa è successo nel passato. Oggi si guarda al futuro, quindi questa manifestazione di sensibilizzazione e di pulizia dei fondali è molto importante. Bisogna mantenere il mare pulito, perché è la cosa più importante che abbiamo a Ischia. I ragazzi non devono commettere gli errori del passato”.

Irene Iacono, sindaco di Serrara Fontana, si è soffermata sull’importanza del mare, risorsa essenziale da proteggere: “La presenza degli altri Comuni testimonia quanto crediamo sia fondamentale ripartire da Casamicciola. In primis, il ringraziamento va alla RAI che è sensibile ed è presente già da tempo sulla nostra isola. In questa giornata mondiale dell’ambiente, aver scelto Casamicciola come luogo da cui ripartire, per noi è motivo di grande gioia, un segnale importante per tutti noi. Come Comune di Serrara Fontana abbiamo sempre avuto un’attenzione per il mare. Abbiamo spesso organizzato la pulizia dei fondali, quello che oggi è stato realizzato qui. Questi ragazzi sono arrivati tenendo ben presente che il mare va tutelato, preservato in tutti i modi. Ringrazio anche la Città Metropolitana, la Regione Campania, il Ministero dell’ambiente. Quando si fa sistema si possono ottenere ottimi risultati”.

La manifestazione ha, inoltre, visto la partecipazione di Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania.