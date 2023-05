Casamicciola, si accende la campagna elettorale. Ferrandino contro Silvitelli… a colpi di post

Gaetano Di Meglio | La campagna elettorale tra Giosi Ferrandino e Peppe Silvitelli (in ordine alfabetico) si anima. Un po’. Finalmente! La battaglia è sui debiti delle partecipate.

In effetti, fa un po’ strano leggere le accuse mosse da Silvitelli dopo 8 anni di maggioranza, tuttavia, però, vogliamo offrire ai lettori ed elettori di Casamicciola un ulteriore strumento per affrontare e capire meglio il voto.

Partiamo dai post nati dopo le presentazioni del week-end appena trascorso alla Pizzeria del Corso.

Peppe Silvitelli: “Basta bugie, hanno le gambe corte… Il paese affogato nei debiti certo non lo abbiamo lasciato noi, e per informazioni rivolgetevi a D’Ambrosio e Arnaldo Ferrandino. L’AMCA? Chiedetelo ai dipendenti se l’azienda sta meglio oggi o quando era sindaco qualcun altro… Smettiamola con le barzellette!”

Giosi Ferrandino: “L’amministrazione uscente ha lasciato una montagna di debiti. L’AMCA ha 10 milioni di debiti. Il conto economico comunale ha un deficit di 2,3 milioni. La Marina di Casamicciola ha debiti per 900 mila euro. Quando ero sindaco il porto introitava 1,6 milioni, oggi a stento 800 mila euro. Questi soni i fatti, tutto il resto è sterile propaganda”

Dopo tutto quello che è successo a Casamicciola, davvero gli elettori dovrebbero interrogarsi sui debiti del comune? Davvero la questione “bilancio” può essere ancora un argomento da campagna elettorale?

Certo, la questione debiti e bilancio raccontano la cifra narrativa di un’amministrazione e mette in chiaro come si gestisce la cosa pubblica, tuttavia, non può non essere evidenziato che Casamicciola ha ben altri problemi. Non secondari rispetto a quelli dei conti.

PORTO. Nel frattempo, dopo le (quanto mai giuste!) sceneggiate delle settimane scorse, sembra che le due fazioni abbiano smesso di contarsi e di misurarsi sulla questione porto. Una questione grave che non può non essere oggetto di campagna elettorale ma che non lo diventa per l’evidente scorrettezza della Regione Campania e del suo vice presidente Bonavitacola che preferisce fare campagna elettorale alla sua autista invece di considerare i danni che arreca all’intera isola d’Ischia e non solo a Casamicciola.