Casamicciola, si accelera per la messa in sicurezza dell’alveo Cuccufriddu

A Casamicciola procedono speditamente le attività per la messa in sicurezza degli alvei. Già nei mesi scorsi il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso si era attivato per la realizzazione di uno degli interventi urgenti ricompresi nel Piano approvato dal Commissario Legnini con l’Ordinanza n. 20 dell’11 luglio 2024, denominato “Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco”, nonché l’alveo Cava Pozzillo Alta (Cava Caduta) non compresa nel codice di intervento. Intervento che prevede la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti e il trasporto, smaltimento o riuso.

Con l’Ordinanza n. 21 del 09/09/2024 del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 era stata disposta la revoca della nomina di SMA Campania quale soggetto attuatore per l’attuazione dell’intervento, individuando in sostituzione il Comune.

A dicembre il rup Grasso aveva affidato la redazione del PFTE, del progetto esecutivo e delle relazioni specialistiche all’ing. Claudio D’Ambra con studio a Forio, che in tempi brevi ha trasmesso gli elaborati di progetto.

Ora con determina a contrarre il responsabile dell’Area Tecnica ha perfezionato un ulteriore passaggio. Innanzitutto rileva che il progetto è stato suddiviso in quattro lotti: “Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Fontana e Ombrasco”, con importo totale di 1.910.029,79 euro; “Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Negroponte, Fasaniello”, per un importo totale di 2.870.704,34 euro; “Ripristino della funzionalità idraulica dell’alveo Pozzillo”, con costo di 2.151.410,63 euro; “Ripristino della funzionalità idraulica dell’alveo Cuccufriddu”, con importo totale pari a 2.813.931,25 euro.

Quindi richiama la propria determina di fine anno, con la quale prendeva atto «dei lavori da affidare in somma urgenza sul territorio comunale al fine di mettere in sicurezza il territorio nel minor tempo possibile, così da prevenire eventuali ulteriori eventi dannosi per la pubblica e privata incolumità».

Proprio alla luce della necessità di procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, Grasso ha proceduto a conferire l’incarico per la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. La parcella è stata calcolata in 39.697,27 euro oltre Iva e Cassa.

Avvalendosi delle semplificazioni e accelerazioni consentite dalle ordinanze di Legnini, il rup ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune, contrattando con l’arch. Salvatore Russo con studio a Forio. L’offerta di 38.903,33 euro netti è stata accettata e l’affidamento formalizzato per l’importo complessivo di 40.459,46 euro, impegnando la relativa spesa sulle risorse del Commissario Delegato.