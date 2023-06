Casamicciola, servita la vendetta di Abramo

Abramo Ciro De Siano si è vendicato di Giosi Ferrandino. E se questa vendetta significa un altro periodo commissariale per Casamicciola, dal 30 novembre alla primavera consiglio di stato permettendo, non importa: Valeria andava vendicata.

Eggià, perché la storia di Valeria De Siano e Maurizio De Luise, cugino di Giosi Ferrandino e protagonista del lungo contenzioso dinanzi al TAR Campania che portò alla decadenza della De Siano da consigliere comunale di Ischia. E questa storia riverbera sul futuro di Casamicciola.

Un grosso “masso” su quello che sarà il prosieguo della ricostruzione post sisma e post frana e che segna, anche se in parte, la rinascita (se mai ci dovesse essere, per carità!) di Casamicciola. Un ostacolo, una spada di Damocle sulla maggioranza di Giosi Ferrandino che si vede porre una scadenza giudiziaria. Quella politica era il 9 giungo 2024 con le elezioni europee, oggi si deve resettare tutto.

Ma Abramo non è nuovo a ricorso elettorale. Quello che più gli ha insegnato come vivere, tuttavia, è stato quello minacciato a Francesco Del Deo all’indomani della prima elezione del sindaco di Forio. Tutti ricorderanno, infatti, che Abramo voleva che il figlio venisse assunto dal comune, condizione si ne qua non per non presentare ricorso contro le elezioni di Forio. Del Deo lo fece prima arrestare e poi condannare. Anche perché nessuno può dire a Del Deo come fare assunzioni clientelari. Lui lo sa da solo.