Casamicciola, scooterista travolta da un MicroTaxi: donna al Rizzoli

Momenti di paura ieri pomeriggio nei pressi del noto locale “Blanco”, dove un grave incidente ha visto coinvolti un MicroTaxi e una Vespa. L’impatto si è verificato all’altezza delle strisce pedonali: il tre ruote, nel tentativo di sorpassare lo scooter, lo avrebbe agganciato, trascinando a terra la conducente. La caduta sull’asfalto è stata violenta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme a Carabinieri e vigili urbani, che hanno regolato la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna, con contusioni diffuse e una profonda ferita lacero-contusa al capo, è stata trasferita al pronto soccorso del Rizzoli, dove i medici l’hanno sottoposta agli accertamenti clinici e alle cure necessarie. Al momento resta ricoverata in osservazione.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico sulla Litoranea, con forti rallentamenti e code che hanno creato disagi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

