Casamicciola “sangue blu”. Stangata per gli automobilisti, Giosi amplia le strisce blu

Giosi Ferrandino ha deciso di ampliare ancora le “strisce blu”. Su proposta del sindaco la Giunta ha approvato le condizioni, le modalità, le tariffe di sosta oraria e gli abbonamenti nelle aree di sosta a pagamento.

La precedente delibera di fine aprile scorso istituiva la sosta a pagamento su alcune strade ed aree del paese, stabilendone altresì le tariffe, dando così attuazione a una richiesta “interna”.

Ora viene evidenziato essere esigenza prioritaria «regolamentare le aree di parcheggio in funzione di una continua fruibilità dei posti auto disponibili, in special modo nelle vicinanze della zona centrale del paese e nelle aree ad alta intensità di traffico ed abitativa, dove maggiore è la richiesta di parcheggi in considerazione della presenza di esercizi commerciali e di uffici e servizi pubblici».

Viene ribadita la necessità di «adottare un sistema che impedisca l’occupazione degli stalli di sosta per lunghi periodi sottraendo spazi al fabbisogno giornaliero di sosta e di conseguenza favorisca la ciclica rotazione delle autovetture». L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è ovviamente la sosta a pagamento, in quanto quella gratuita, si sostiene porta inevitabilmente a una “occupazione” per lunghi periodi degli stalli.

La Giunta prende atto «della insufficienza dei parcheggi rispetto al reale fabbisogno, nonché della necessità di individuare e reperire nell’immediato ulteriori aree da adibire a parcheggio» e ritiene dunque possibile «rideterminare le aree da adibire a sosta a pagamento tenendo conto delle diverse esigenze e dell’attuale situazione territoriale».

Viene evidenziato che la zona di Piazza Marina e Corso Luigi Manzi, a partire dall’incrocio con Via Principessa Margherita altezza farmacia a fino all’incrocio con via Monte della Misericordia, ricade ed è parte integrante di ZTL, comprendente altresì l’area pedonale di Piazza Marina e che per tali motivi, con delibera di G.M. del 2018 è stata definita zona “A”, «anche perché di particolare rilevanza urbanistica e ad alta vocazione turistica, ricadente nel centro del paese, con la più alta concentrazione di attività commerciali, servizi ed esercizi pubblici, che si sviluppano senza soluzione di continuità».

LE UNDICI AREE INDIVIDUATE

E’ stato così deliberata l’istituzione di 11 aree di sosta a pagamento: «1. Area in concessione del parcheggio ex Anas; 2. Via T. Morgera corsia direzione Ischia tra il Km. 25+950 e il Km. 26+200; 3. Piazza Marina (zona edicola/farmacia); 4. Corso Luigi Manzi da incr. Via Principe Tommaso a distributore carburante; 5. Corso Luigi Manzi da intersezione con via Cumana a intersezione con Salvatore Girardi; 6. Slargo compreso tra l’incrocio di Corso Luigi Manzi e Via Salvatore Girardi; 7. Via Salvatore Girardi, dal civico 1 (Bar Topless) all’intersezione con via Cumana; 8. Via Cumana tratto dall’incrocio con Rione De Gasperi fino all’incrocio con Corso Luigi Manzi (di fronte plesso scolastico De Gasperi); 9. Parcheggio Piazzale Anna De Felice (ex Parcheggio Ancora) con limitazioni alla sosta in caso di allerta meteo come da piano speditivo vigente; 10. Via Principessa Margherita dallo slargo altezza ex casa comunale fino all’intersezione con Via Eddomade, ad esclusione del tratto antistante l’istituto Tecnico Commerciale E. Mattei; 11. Piazzola esterna alla carreggiata adiacente il giardino belvedere zona eliporto».

Per quanto riguarda i posti riservati agli invalidi, sono stati così individuati: 1 posto con sosta limitata per max l ora Piazza Marina; 1 posto al Corso Luigi Manzi altezza distributore carburante; 1 posto parcheggio Piazzale Anna De Felice (ex Parcheggio Ancora); 1 posto parcheggio ex Anas; 1 posto via Salvatore Girardi vicinanze chiesa P. Passionisti; 1 posto via Cumana altezza civico 43; 1 posto via Principessa Margherita di fronte istituto E. Mattei; 2 posti Corso L. manzi (altezza Villa Fraticelli); 1 posto Via Tommaso Morgera altezza civico 39; 10. 2 posti parcheggio Piazza Bagni.

SOSTA LIBERA E CARICO E SCARICO

Queste invece le obbligatorie aree di sosta libera (sette): Via Cumana a partire dall’incrocio con Via S.Girardi fino civico 123 e nello slargo tra il civico 107 e civico 103; Via Cumana dall’incrocio con via Mortito all’incrocio con Rione de Gasperi; Corso Luigi Manzi dal civico 165 al civico 159 n. 2 posti a tempo limitato per 30 minuti con disco orario; Via Principessa Margherita dall’incrocio con Corso Garibaldi e fino allo slargo altezza ex casa comunale e nel tratto antistante l’istituto Tecnico Commerciale E.Mattei, n. 2 posti a tempo limitato per 60 minuti con disco orario; Piazza Marina davanti alla Farmacia n. 1 posto a tempo limitato per 15 minuti con disco orario; Corso Luigi Manzi davanti alla Farmacia n. 1 posto a tempo limitato per 15 minuti con disco orario; Parcheggio Piazza Bagni».

Previsti anche tre “stalli rosa” per max 60 minuti: in Piazza Marina, lato edicola; in via Salvatore Girardi nei pressi del civico 11; in Via Cumana di fronte al plesso scolastico De Gasperi.

Otto gli stalli individuati per carico e scarico merci per max 20 minuti: stallo per autocarro non superiore a mt 5 Piazza Marina antistante l’accesso alla ZTL di Corso Luigi Manzi; stallo slargo compreso tra l’incrocio di Corso Luigi Manzi e Via Salvatore Girardi; stallo per autocarro non superiore a mt 6 di fronte Via Parodi; 1 stallo per autocarro non superiore a mt Via Principessa Margherita incrocio con Corso Garibaldi; stallo per autocarro non superiore a mt 5 Via Cumana altezza civico 31; stallo per autocarro non superiore a mt 5 Corso Luigi Manzi altezza civico 135; stallo per autocarro non superiore a mt 5 Piazza Bagni ingresso II traversa Santa Barbara; stallo per autocarro non superiore a mt 5 Piazza Bagni lato Piazza altezza ex edicola. Una decisione che nelle intenzioni dovrebbe andare incontro alle particolari esigenze degli operatori.

Destinati alla sosta gratuita dei veicoli a due ruote dieci tratti di strada: Corso Luigi Manzi di fronte distributore di carburante; Nuova strada di collegamento tratto a ridosso del porto turistico di fronte al km. 26.500 fino inizio tratto a doppia corsia; Via S. Girardi, 21 (Hotel Stella Maris); Via S. Girardi, 47; Via Principessa Margherita, slargo di fronte Istituto tecnico E.Mattei; Area in concessione del parcheggio ex Anas (zona centrale); Piazzola esterna alla carreggiata lato lungomare (di fronte al Topless); Parcheggio Piazza Bagni (mercato); Parcheggio Anna De Felice (ex Ancora); Piazza Marina incrocio Principessa Margherita lato farmacia.

LE TARIFFE E GLI ORARI

La delibera stabilisce anche la tariffa di sosta oraria: parcheggio Ancora, Corso Luigi Manzi da incrocio a via Principe di Tommaso a distributore di carburante (nel periodo estivo la sosta è subordinata agli orari chiusura della strada previsti dalla ZTL, durante i quali la sosta è vietata), Piazza Marina incrocio con Via Principessa Margherita (zona edicola/farmacia) e ingresso laterale da ex SS270: tariffa oraria euro 2 per ora con pagamento minimo 0,50 euro; Corso Luigi Manzi (da intersezione con via Cumana a intersezione con Via S. Girardi); slargo compreso tra l’incrocio di Corso Luigi Manzi e Via Salvatore Girardi; Via Cumana; Via Tommaso Morgera; Piazzola esterna alla carreggiata adiacente il giardino belvedere zona eliporto; parcheggio ex Anas; Via S. Girardi; Via P.ssa Margherita tariffa oraria euro 1 per ora con pagamento minimo di 0,50 euro.

In alcune aree previsti abbonamenti “Pluriarea mensile (via Tommaso Morgera, parcheggio ex Anas, Via Principessa Margherita e via Salvatore Girardi) e “Pluriarea Residente” del costo di euro 15,00 al mese; “Pluriarea Isolano” (euro 30,00 mensili); di 8 euro per i residenti in Via Cumana, Via Girardi, Via Principessa Margherita, Corso Luigi Manzi. In Piazza Marina riservato agli over 65 residenti nella ZTL (15 euro mensili).

Gli orari della sosta a pagamento sono diversi a seconda dei periodi: dal 1ottobre al 31 maggio è in vigore tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00; dal 1 giugno al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Viene anche specificato che «in Corso Luigi Manzi, durante il periodo estivo essendo previste limitazioni alla circolazione per ZTL, la sosta non è consentita durante gli orari in cui è attiva la ZTL di Corso Luigi Manzi». Nuove disposizioni “targate Giosi” per le quali le reazioni nel paese non si faranno attendere.