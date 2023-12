Casamicciola, sabato l’inaugurazione della nuova casa comunale

Sabato mattina alle 11.00 sarà inaugurata ufficialmente la nuova casa comunale di Casamicciola Terme, in via Salvatore Girardi 15.

Dopo diversi anni Casamicciola potrà disporre di un municipio dignitoso e sicuro dopo che per molti anni gli uffici comunali erano stati ospitati da una struttura fatiscente e pericolante.

Il nuovo municipio è stato reperito ed allestito in pochi mesi ed a breve sarà in grado di ospitare tutti gli uffici dell’ente, compresi quindi anche quelli che attualmente sono allocati in esterno.

La nuova casa comunale dispone di una ampia sala del consiglio comunale sulle cui pareti l’amministrazione comunale ha voluto, in segno di omaggio, apporre le fotografie di tutti i sindaci che hanno amministrato Casamicciola Terme, dalla nascita della Repubblica Italiana nel 1946 sino ad oggi, che saranno mostrate alla presenza dei passati primi cittadini stessi o dei loro familiari.

Con l’inaugurazione del nuovo municipio il paese compie un altro passo verso la normalità ed il recupero della piena efficienza amministrativa, fondamentali per la rinascita e la ripartenza