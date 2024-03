Casamicciola, ripristino degli arenili finanziato da Manfredi

Il Comune di Casamicciola Terme ha beneficiato di un contributo di oltre 100mila euro assegnato dalla Città Metropolitana di Napoli che utilizzerà per il ripristino degli arenili. Si tratta in effetti di un «trasferimento di risorse in c/capitale ai Comuni costieri per interventi manutentivi di messa in sicurezza delle coste dopo le recenti mareggiate annualità 2023».

L’Ente aveva partecipato all’Avviso pubblico, rientrando successivamente tra i Comuni beneficiari. La somma trasferita ammonta precisamente a 113.476,80 euro.

Il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso ha ora dovuto provvedere, «per procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento», al conferimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico amministrativo. A Casamicciola accelerazione è diventata la parola d’ordine.

L’importo della parcella è stato calcolato in 8.976,57 euro oltre Iva ed oneri previdenziali e si è proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare, contrattando con l’arch. Antonietta Simone con studio in Bari. L’offerta ammontante a 8.886,80 euro netti ha soddisfatto l’ing. Grasso, che ha anche provveduto a nominare se stesso rup. L’affidato è stato quindi formalizzato per un importo complessivo di 11.275,57 euro, impegnando la relativa spesa.