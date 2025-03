Casamicciola, rifacimento della segnaletica orizzontale. Interessati il Corso Luigi Manzi e Via Marina

Nell’ambito degli interventi post alluvione il Comune di Casamicciola Terme deve provvedere al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in Corso Luigi Manzi e Via Marina.

Nella determina a contrarre che affida i lavori la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino ricorda che a gennaio 2024 venivano aggiudicati i lavori di “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza E Via Marina – C.So L. Manzi”, rientranti nel Piano degli Interventi “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) – Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredi urbani divelti”.

Ebbene, «al fine di dare esecuzione ai suddetti interventi si sono resi necessari interventi di rifacimento della segnaletica stradale, al fine di completare il ripristino delle condizioni previste dal progetto iniziale». In particolare la Rubino spiega che gli ulteriori interventi sono indispensabili «al fine di mettere in sicurezza il territorio e gli ulteriori tratti stradali presenti nell’area, ma non rientranti nella zona di intervento iniziale finanziato, al fine di prevenire eventuali futuri danni da dissesto idrogeologico».

I lavori però «risultano perfettamente compatibili con le opere di “realizzazione di azioni ed interventi di protezione civile per il ripristino delle infrastrutture e della funzionalità dei servizi essenziali e la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, conseguenti agli eventi eccezionali del 26.11.2022 sull’isola d’Ischia”, finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli».

Per dare celere esecuzione, la responsabile dell’Area V – Tecnica ha proceduto mediante piattaforma telematica richiedendo un’offerta sull’importo a base di gara di 14.300 euro alla ditta “Road Technology” di San Tammaro in provincia di Caserta.

Alla luce del ribasso del 2% l’affidamento è avvenuto per la somma di 14.014 euro, per una spesa totale di 17.341,08 comprensiva di Iva e oneri della sicurezza. Spesa finanziata dal Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia con fondi della Città Metropolitana di Napoli. Rup è l’ing Gaetano Grasso.