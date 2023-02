Casamicciola, riapre lunedì la strada chiusa per la voragine

Incontro del Commissario Legnini con la Citta Metropolitana. Poi, vertice, con il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’assessore all’urbanistica, Bruno Discepolo e l’Autorita di Bacino dell’Italia meridionale . Da lunedì pomeriggio tornerà normale la circolazione a Casamicciola. Dopo la riapertura a doppio senso di marcia del tratto interessato dalla frana , si completa anche l’intervento per ripristinare la strada Sp 270 chiusa parzialmente a causa della voragine che si è aperta un paio di settimane fa. La decisione è stata comunicata oggi nel corso di una riunione fra il Commissario delegato per l’emergenza Ischia, Giovanni Legnini e i tecnici della Città Metropolitana. Nel corso dell’incontro, sono state esaminate anche le problematiche relative alle altre arterie isolane e agli istituti scolastici che fanno capo all’amministrazione provinciale.

Sempre in mattinata il Commissario Legnini ha incontrato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo e i rappresentanti dell’Autorita di Bacino. Una riunione proficua finalizzata all’avvio del percorso di attuazione delle norme contenute nella legge di conversione del decreto Ischia, che contempla la necessità di integrare il piano di ricostruzione di competenza della Regione con il Piano degli interventi urgenti di contrasto al dissesto idrogeologico che dovrà essere predisposto dal Commissario e con il nuovo piano stralcio del PAI affidato all’Autorita di Bacino.

Nel corso dell’incontro si è deciso di concludere rapidamente un accordo tra le tre Istituzioni, per istituire un tavolo tecnico dei rappresentanti della Regione, della struttura commissariale e dell’Autorità di bacino, per coordinare le reciproche attività e per accelerare al massimo i tempi per la definizione del piano di ricostruzione . Una nuova riunione è già in calendario per martedì prossimo, 7 febbraio, allo scopo di definire e sottoscrive l’accordo per avviare rapidamente le attività contemplate nella legge.