Casamicciola restituisce alla Meloni i soldi per i centri estivi

Un finanziamento, sia pure esiguo, restituito perché non utilizzato. E’ accaduto a Casamicciola. Il contributo “perso” era destinato ai centri estivi per l’anno 2022.

Le risorse erano stanziate a valere sul Fondo per le politiche della famiglia dal Dipartimento competente, le Regioni, l’Anci e l’Upi, al fine di assicurare sostegno «anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli». Appunto per il 2022, al Comune di Casamicciola Terme era stato erogato un contributo di 7.596,46 euro.

Sta di fatto che, come riporta ora in determina la responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese dott.ssa Simona Accomando, «per l’anno 2022 il Comune di Casamicciola Terme non ha utilizzato il finanziamento». Nessuna famiglia evidentemente aveva necessità di usufruire dei centri estivi o forse l’iniziativa non è stata adeguatamente pubblicizzata e gestita.

Inevitabile la restituzione, in base a quanto prevede il decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 5 agosto 2022: «Il Comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme attribuite nel caso in cui non impegni e non liquidi le somme, entro il 30 aprile 2023 nonché le eventuali economie realizzata tra la somma impegnata e quella erogata». E la Accomando ha provveduto alla restituzione della somma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.