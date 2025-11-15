Casamicciola, recupero dei beni confiscati a Via Monte Tabor

Il Comune di Casamicciola procede nelle attività finalizzate al recupero e all’utilizzo a fini sociali di beni confiscati ubicati in Via Monte Tabor. La normativa in materia dispone infatti che gli immobili confiscati alla criminalità organizzata vengono trasferiti agli Enti locali, che possono amministrarli direttamente o assegnarli in concessione a titolo gratuito. Per poi essere successivamente destinati a progetti di riutilizzo sociale «qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale».

La Regione Campania, nell’ambito appunto del programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati relativo al 2023, aveva pubblicato l’avviso per il finanziamento dei relativi progetti e il supporto alla gestione.

Il Comune si era candidato e ad agosto 2024 aveva individuato quale soggetto gestore del bene la “Cooperativa Sociale ASAT Ischia onlus” con sede a Ischia, a cui assegnare in concessione a titolo gratuito il bene confiscato per 10 anni per la realizzazione della proposta progettuale.

Nello stesso mese era stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei beni, il cui importo totale ammonta a 300.000 euro, di cui 198.981,27 per lavori.

A dicembre era stato assegnato il finanziamento di 360.000 euro, di cui 300.000 per la ristrutturazione dei beni immobili e 60.000,00 quale contributo per le attività di gestione a favore del soggetto gestore.

Il contratto con la cooperativa ischitana è stato sottoscritto ad aprile scorso, subordinando la consegna del bene al completamento dei lavori di ristrutturazione. Prevedendo la realizzazione dell’intera proposta progettuale nell’arco di 24 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, di cui 12 per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione, salvo proroga.

A fine settembre è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, con invito a cinque operatori presenti nell’elenco del Commissario Legnini e secondo il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara di 192.641,55 euro.

Ora il rup, la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino, al fine di «procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento», ha provveduto ad affidare l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Calcolata la parcella in 15.860,80 euro oltre Cassa e Iva, mediante la piattaforma TuttoGare ha richiesto offerta al geom. Paolo Ballardini con studio a Barano. L’affidamento è stato formalizzato per l’importo “netto” di 15.702,19 euro, ovvero per una spesa complessiva pari a 16.487,30 euro.