Casamicciola, questa mattina riunione per le emergenze meteo

Il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ha convocato questa mattina una riunione straordinaria in relazione alle allerte meteo di questi giorni ed alle procedure di intervento sul territorio in caso di emergenze.

Di prima mattina il sindaco aveva già ordinato la chiusura anticipata di tutte le scuole in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni meteo.

La riunione di stamane – a cui hanno partecipato oltre ai responsabili delle varie aree dell’Ufficio Tecnico Comunale, i responsabili del Presidio di Protezione Civile Comunale, le forze dell’ordine e da remoto il commissario Legnini ed i responsabili della SMA Campania – è servita a stabilire un protocollo di pronto intervento sul territorio nei casi di criticità per eventi meteo straordinari, più che mai necessario vista la gran quantità di cantieri aperti per i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza post frana.

Bisogna stabilire ruoli ed operatività specifica dei vari enti, istituzioni ed aziende negli eventi climatici estremi che potrebbero rilevarsi frequenti durante l’inverno, anche a causa della tropicalizzazione del clima, rendendo perciò indispensabile l’organizzazione preventiva degli interventi sul territorio: nonostante il supporto del COC (il centro operativo comunale per le emergenze) mancava però l‘anello finale della catena operativa e cioè l’azione immediata di uomini e mezzi in caso di necessità.

Decisiva a tale scopo la disponibilità che il Commissariato Straordinario alla Ricostruzione ha assicurato nel corso della riunione per una dotazione finanziaria aggiuntiva per misure straordinarie che dovessero servire nei prossimi mesi, in caso di eventi atmosferici avversi.

“Ritengo che al di là dei protocolli di sicurezza codificati per i vari livelli di allerte meteo Casamicciola ha una situazione particolare, specifica, per la quale dobbiamo adottare misure ad hoc” ha affermato a margine della riunione il sindaco Ferrandino; “Ringrazio, per la preziosa e concreta vicinanza, il commissario Legnini, che come sempre non si sottrae nell’assicurare ogni supporto da parte della struttura commissariale al nostro comune.

Da oggi dobbiamo coordinare ancora più incisivamente tutte le operazioni necessarie in caso di emergenza, serve sapere nelle criticità chi farà cosa, chi assumerà subito il coordinamento dei primi e basilari interventi come ripulire le strade, disostruire le caditoie, eliminare eventuali pericoli creati dal maltempo.

Il resto della filiera di controllo del territorio sta funzionando bene ma le previsioni meteo possono sbagliare e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Inoltre dovremo chiarire bene alcuni aspetti operativi legati ai vari livelli emergenziali: se con l’allerta gialla le scuole restano aperte ma le strade in cui sorgono sono a rischio, con limitazioni o addirittura chiuse servirà rivedere tali procedure” ha concluso il primo cittadino.

Lunedì è stata fissata infine una riunione a cui parteciperanno i tecnici comunali, quelli della Sma e del Commissariato alla ricostruzione per l’organizzazione di una unità di pronto intervento che dovrà essere operativa 24 ore su 24 per agire subito sul territorio nei casi meteo critici