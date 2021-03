Casamicciola. Puc, approvato il preliminare

Ida Trofa | Prosegue l’iter e lo studio delle tematiche afferenti il Piano Urbanistico Comunale, meglio noto come Puc. Dopo decenni e dopo una serie infinita di difficoltà, dopo, l’alluvione, il terremoto e le frane continue, il paese si avvia ad avere un nuovo strumento urbanistico di pianificazione e gestione del territorio. Almeno questo è l’auspicio. L’iter è, però, ancora molto lungo.

Il Comune di Casamicciola Terme , intanto, ha approvato il preliminare di piano urbanistico comunale. Gli atti sono depositati presso il settore urbanistica dell’ente locale e pubblicati sul sito web del Comune di Casamicciola Terme. dopo l’approvazione del preliminare di piano che ha dovuto passare al vaglio dei vari enti coinvolti seguendo l’iter burocratico dovrà essere aggiornato rispetto alle prescrizioni imposte dagli enti territoriali autorità competenti sovraordinate a cura dell’ufficio tecnico comunale, il responsabile dell’area tecnica ingegner Mimmo Baldino dovrà adottare tutti gli atti consequenziali di propria competenza inoltre l’ufficio tecnico comunale dovrà proseguire nella redazione del piano urbanistico comunale, della vas, e della sesta tenendo conto di quanto prescritto dagli ska nel processo di consultazione dunque in tal senso sono state recepite le note e le osservazioni pervenute dalle autorità enti e soggetti di ordine sovraccomunale interessate al processo preliminare di pianificazione e valutazione, decidendo di prendere atto delle stesse e di aggiornare le parti del Puc nelle fasi successive di redazione della proposta di piano, in riferimento alle note alle osservazioni pervenute dalle autorità sopraindicate.

Benché dal 2004 non siano più obbligatorie le consultazioni delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, ambientali mentre in modo generico resta l’obbligo di condividere il preliminare di piano l’amministrazione comunale ripone particolare fiducia nella possibilità di recepire utili contributi alla redazione del Puck, da parte della cittadinanza di Casamicciola terme, attuando attività di condivisione del preliminare di piano attraverso i siti istituzionali.

I tavoli tecnici

L’iter di approvazione del preliminare di Puc, ora munito del parere dell’esecutivo, è passata attraverso una serie di tavoli di consultazione dei vari SCA ed articolato in due sedute. La prima di tipo introduttivo, volta di illustrarle il rapporto ambientale preliminare (RAP) e il preliminare di Puc, a 15 giorni dalla prima comunicazione; la seconda distanza di 30 giorni dalla prima finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli SCA in merito all RAP.

I contributi e le osservazioni

A seguito delle convocazioni dei tavoli di consultazione della pubblicazione sul sito Internet del Comune risultano pervenuti al protocollo generale dell’ente cinque Contributi note osservazioni di cui: tre da soggetti competenti in materia ambientale, ovvero la giunta regionale della Campania, direzione generale per il ciclo integrato delle acque dei rifiuti, valutazione autorizzazioni ambientali staff tecnico amministrativo valutazioni ambientali, la seconda dalla soprintendenza dell’area metropolitana di Napoli ABAP; la terza da parte dell’ente idrico campano distretto di Napoli. Ancora una da un soggetto invitato al tavolo, interessato dal processo di pianificazione, ma non avente competenza ambientale.

Ancora la nota del commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 ed ancora una da un soggetto interessato dal processo di pianificazione come cittadino del Comune di Casamicciola terme infine la nota da parte del signor Romano Antuono, quale rappresentante del legale della società Mediterranea snc ed interessato ai siti ove la Amca, la società pubblica che gestisce rifiuti, ha i suoi depositi per i mezzi NU.

Non è ancora finita

Approvato il preliminare in questo difficile marzo 2021, dovrà ora avere inizio a breve la fase della presentazione del progetto e delle consultazioni con i cittadini, i produttori e le associazioni locali per un confronto costruttivo. A fine anno, speriamo prima, con l’approvazione del consiglio comunale, dovrebbe arrivare il provvedimento definitivo di attuazione.

Il Puc batte su diversi temi ambientali, turistici ed urbani. Tiene conto ovviamente del Terremoto e del rischio idrogeologico. Prima di tutto c’è la volontà di creare un unicum tra centro e periferia, zone terremotate con il miglioramento della viabilità, dei collegamenti pubblici e con l’installazione, ovunque, dei servizi di prima necessità. Le pinete ed i boschi , ricchezza del territorio, saranno valorizzati con il potenziamento delle aree verdi e con la costruzione di una pista ciclabile lungo la sponda. C’è poi la necessità di ripristinare la zona balneare per favorire l’incremento del turismo. Infine, altro settore particolarmente sensibile su cui si porrà attenzione, sarà quello dei rifiuti. Ma se da un lato c’è grande soddisfazione nell’amministrazione per la conquista di questo documento da troppi anni rincorso, non manca lo scetticismo da parte di altri. Era ovvio. Tra i punti che si attende di chiarire, ad esempio, come sarà creato un legame armonico tra centro e periferia. Ed ancora se tutto questo lavoro troverà attuazione o resterà lettera morta ? Troveranno davvero compimento queste idee fino ad ora solo su carta? E i soldi? Per pianificare, rifondare, fare una nuova Casamicciola servono gli investimenti. Tutto il resto, altrimenti, è conversazione.