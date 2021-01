Casamicciola, provano il salasso Tari, ma sbagliano ad indicare il conto

Ida Trofa | Per la Tari 2015 arriva la beffa per il comune. Prescritti i ruoli per 1013 contribuenti. La Soget aveva presentato, a 20 giorni dalla scadere del 2020, il 9 dicembre, un ruolo da € 1.450.213,00 per 1013 contribuenti tenuti al pagamento. Nell’emissione delle cartelle e nelle notifiche, effettuate persino via PEC, il grave errore che rischia, ora, di causare un danno erariale a cifre blu. Sorridono gli evasori.

Quello che si vede, davvero non si crede e nel paese dell’approssimazione e del copia incolla succede anche questo.

Agli inizi di questo dicembre, a pochi giorni dallo scadere dei termini per la prescrizione di migliaia di cartelle per il pagamento della tassa sulla spazzatura era giunta a l’approvazione Ruolo/Lista TARI annualità 2015 trasmesso dalla soc. SO.G.E.T. S.p.A., già reso esecutivo agli atti dell’Ufficio Tributi Prot. n. 12050 del 24/11/2020. Il ruolo in oggetto trasmesso dalla Società di gestione entrate e tributi, in cui sono riportati i nominativi dei contribuenti (n. 1013) che sono tenuti al pagamento di quanto richiesto a titolo di TA.RI. (Tassa Rifiuti) non ancora corrisposta per l’annualità 2015 presenta un Totale Generale di € 1.450.213,00. Insomma l’ennesimo salasso della società di recupero, dal dubbio curriculum, a danno del cittadino contribuente, ovviamente ammantato di (falsi) buoni propositi. Sarebbe bene il caso di dire, tentato salasso.

Infatti nelle comunicazioni ai presunti contribuenti in ritardo con le tasse viene indicato un pagamento obbligatorio a mezzo bollettino su di un conto corrente che però risulta inesistente.

La lista fallita

L’errore, gravissimo, che pesa come un macigno sulle già marmoriate casse pubbliche riguarda il Ruolo/Lista TARI annualità 2015 n. 2020 0002RTL90020201531 trasmesso dalla soc. SO.G.E.T. S.p.A. (Società di gestione entrate e tributi), già reso esecutivo agli atti dell’Ufficio Tributi Prot. n. 12050 del 24/11/2020 era stato affidato al Dott. Aniello Carcaterra, Responsabile dell’Area V° Entrate Tributarie.

Le richieste a carico del contribuente erano statue basta sulla determina di settore n. 16 del 13/08/2015 con la quale veniva approvata la lista di carico dei contribuenti obbligati al pagamento della TA.RI. 2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/06/2015 che stabiliva le scadenze delle 4 rate: 30 agosto 2015, 30 settembre 2015, 30 ottobre 2015 e 30 novembre 2015. Sulla base del su citato contratto la soc. SO.G.E.T. S.p.A. (Società di gestione entrate e tributi) aveva verificato il mancato pagamento nei termini fissati ed ha provveduto ad elaborare un Ruolo/ Lista di accertamenti TA.RI. anno 2015 trasmesso all’Ente ed acquisito al Protocollo Generale con n. 12050 in data 24/11/2020.

La lista n. 2020 0002 si riassume in dettaglio come segue: Contribuenti n. 1013, n. avvisi 1015. Una somma complessiva del ruolo di € 1.450.213,00 derivante dalla Tassa- TA.RI per € 1.049.184.34 comprensiva di Sanzioni per € 22.338,59 ; Interessi per € 20.970,30 ;Spese Postali per € 5.257,70; Addizionali€ 52.459,09; Arrotondamento pari € 2,98 per un totale di € 1.397.750,93 ed infine un totale generale che supera il milione e mezzo di euro.

Soldi che le casse comunali non vedranno mai non solo per i soliti furbetti del tributo ma anche e soprattutto per la manifesta incapacità della strapagata Soget e quanti altri di svolgere il proprio compito. Soldi che ora dovrebbe parte chi ha sbagliato. Un danno erariale enorme!