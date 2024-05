Casamicciola, ponteggi da smontare e rimontare. Lavori urgenti per la ricostruzione in via D’Aloisio

Il Comune di Casamicciola Terme si è dovuto attivare per la sistemazione dell’impalcatura in via D’Aloisio nell’ambito degli interventi post-sisma. Ci sono strutture da rimuovere e poi reinstallare per rendere possibile la ricostruzione di un fabbricato.

Tra gli interventi urgenti all’epoca previsti dal Commissario delegato figurava quello denominato “Rimozione macerie in via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio”, finanziato per 731.361,85 euro. La relazione istruttoria redatta a luglio 2021 sull’intervento, presentava economie a consuntivo pari a 44.497,59 che oggi tornano “utili”.

Infatti, come riferisce il rup ing. Gaetano Grasso, già a dicembre scorso il titolare della ditta “G.P. Servizi” «ha chiesto e diffidato di “procedere con la massima urgenza allo smontaggio in sicurezza dei portali prospicienti il fabbricato oggetto dei lavori e alla loro custodia, a carico dell’ente comunale, in maniera da non creare ritardi e grave nocumento per la ricostruzione del fabbricato nel rispetto del Decreto commissariale n. 1758/2023”».

Sta di fatto che «per l’inizio dei lavori di demolizione occorre preventivamente provvedere allo smontaggio di tutte le tubazioni presenti sul fabbricato oggetto dei lavori; i portali sono stati realizzati dall’ente comunale e gli stessi sono di sua proprietà; una volta rimossi i tubi sul fabbricato oggetto dei lavori occorre rimanere in sicurezza il fabbricato prospiciente a quello oggetto dei lavori». Uno “smonta e rimonta”. Sta di fatto che occorre intervenire con urgenza in quanto «allo stato l’impresa esecutrice dei lavori è impossibilitata a procedere ad alcuna opera se non vengono rimossi preventivamente i portali che puntellano il fabbricato interessato dai lavori».

La stessa impresa “G.P. Servizi” si era dichiarata disponibile ad eseguire i lavori, che consistono nello «smontaggio ponteggi a tubi e giunti fabbricato sito in via D’Aloisio n. 15, e successivo rimontaggio a tubi come da progetto per la messa in sicurezza di fabbricato di fronte», per la somma di 11.785,60 euro oltre Iva. Occorre però anche una «relazione di calcolo completa di elaborati grafici per il montaggio ponteggio presso il cantiere», che verrà redatta dalla “Csa Consulting” per il costo di 1.700 euro oltre Cassa e Iva.

A questo punto il responsabile dell’Area Tecnica ha richiesto a Legnini la somma totale per lavori e relazione, ovvero 16.535,39 euro. La Struttura commissariale ha ritenuto possibile il trasferimento dell’importo richiesto a valere sulle spese per l’intervento “Lavori di rimozione macerie in via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio”, utilizzando appunto parte di quelle economie realizzate.

La somma è stata anche liquidata al Comune e l’ing. Grasso si è attivato per affidare i lavori di smontaggio e rimontaggio dei ponteggi. Procedendo con trattativa diretta sul Mepa con la ditta “F.lli Catania” di Napoli. L’importo dell’affidamento ammonta a 11.785,60 euro oltre Iva, ovvero 14.378,43 complessivi.