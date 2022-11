Casamicciola, Piano di protezione Civile eppur si muove

Finalmente anche il comune di Casamicciola Terme si doterà di un Piano di Protezione Civile. Speriamo che ciò avvenga senza che ci mettano le mani i soliti famelici locali con la mogliettina blu della protezione civile regionale in cerca di incarichi e prebende per gli amici degli amici. È già accaduto. È il responsabile dell’area III Tecnica Mimmo Baldino a dare notizia dell’ avvio della manifestazione di interesse/Indagine di mercato per l’acquisizione dei servizi tecnici per la redazione del Piano comunale di emergenza di protezione civile per Casamicciola Terme.

In pieno commissariamento l’Amministrazione Comunale, guidata dalla Dott.ssa Simonetta Calcaterra, ha evidenziato come obiettivo l’adozione del Piano Comunale di Protezione Civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza mediante la Realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio.

Come scrive l’ingegnere Baldino l’adozione del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale è necessaria al fine avere di avere uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato eventuali emergenze che possono verificarsi.

Il Piano Comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i rischi presenti all’interno del territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed efficiente gestione dell’emergenza; Vista la stima dei costi del servizio, così come predisposto dall’Area Tecnica Comunale, risulta essere il seguente.

Incarico specialistico per la predisposizione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile per € 10.000,00. Un risparmio enorme, visto così, se si considera che la vicina e più piccola Lacco Ameno, ha speso poco più di 16 mila euro per la redazione del Piano non meno di due anni fa.

In ogni caso, l’intenzione dell’amministrazione mettere in atto tutte le procedure utili per affidare le attività di supporto tecnico finalizzate alla redazione del piano di protezione civile, ed in particolare le seguenti attività finalizzate: Allo studio delle caratteristiche di base del territorio; All’individuazione dei rischi; Alla conoscenza delle reti di monitoraggio e dei precursori evento; Alla valutazione della pericolosità; Alla valutazione della vulnerabilità degli elementi a rischio; Allo sviluppo degli scenari di evento e di danno; Alla valutazione delle risorse disponibili; Allo sviluppo del modello di intervento in base alle disponibilità e capacità; – All’informazione e coinvolgimento della popolazione; All’eventuale individuazione degli interventi di riduzione dei rischi.

Sulla scorta delle attività sopra descritte, dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati: – Relazione Generale; – dati di base; – scenari eventi attesi; – aree di emergenza; – lineamenti della pianificazione e gestione emergenza; – individuazione edifici strategici; – livelli di allerta; – modello di intervento; – procedura operativa; – redazione cartografia esplicativa, sviluppata su CTR 1:5.000 o carta tecnica di maggior dettaglio georeferenziata.

“Le caratteristiche delle attività tecniche così come sopra specificate richiedono una figura professionale in possesso di background tecnico/professionale a competenze trasversali in materia di protezione civile, gestionale e di pianificazione del territorio che non è compresa tra quelle a disposizione dell’Ente” conclude Badino nell’ avviare le procedure di affidamento ad un professionista esterno dell’incarico delle attività di supporto specialistico e della redazione del piano d’emergenza comunale di protezione civile per il comune.