Casamicciola. Pergamena al valore per gli eroi del Covid19

Una pergamena al valore per medici, infermieri e tutti coloro che presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno hanno combattuto senza risparmiarsi per curare ed assistere tutti i pazienti risultati affetti da Covid-19 ad Ischia. Un attestato doveroso che è stato attribuito agli “eroi” in servizio sull’isola verde dall’amministrazione comunale di Casamicciola. La cerimonia di consegna, che si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative partendo dal distanziamento sociale, avrà luogo martedì 30 luglio alle ore 11.30 presso la sede temporanea municipale nei locali dell’ex Capricho. “La comunità casamicciolese, facendosi senza dubbio portavoce del sentimento dell’intera isola, deve davvero tanto ad uomini e donne che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, non lesinando mai l’impegno e sacrificando anche gli affetti più cari pur di rimanere vicino non soltanto dal punto di vista medico ma anche umano a pazienti che attraversavano un momento delicato: da qui la decisione di tributare loro un sentito riconoscimento”, ha spiegato il sindaco di Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna