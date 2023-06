Casamicciola, passata la febbre! C’è giunta e consiglio: ora non si perda tempo

Francesco Ferrandino | C’era il pubblico delle grandi occasioni ieri pomeriggio alla Pizzeria del Corso di Casamicciola per salutare il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco del Comune termale. Dopo la “falsa partenza” di sabato scorso, quando Giosi Ferrandino fu impossibilitato a partecipare a causa di uno stato influenzale, stavolta Casamicciola ha potuto applaudire pienamente il suo ritorno alla guida del paese, dove fu già primo cittadino dal 2002 al 2007. Anche stavolta il civico consesso è partito con una discussione relativa ad aspetti procedurali, legati appunto all’anomalo andamento di sabato scorso, ma poi l’ordine del giorno è stato rispettato, con l’ufficializzazione del nuovo assetto politico, giunta compresa, e le previsioni della vigilia sono state tutte rispettate.

Il consiglio è iniziato con un’ora di ritardo, con l’opposizione che ha avanzato alcune perplessità sulla procedura seguita nella scorsa seduta. Giovan Battista Castagna e Annalisa Iaccarino a nome della minoranza hanno specificato che tali dubbi erano stati evidenziati unicamente per evitare ricorsi su atti consequenziali che avrebbero potuto mettere in forse il futuro operato dell’amministrazione. La discussione si è dipanata a lungo su queste altre questioni (ad esempio la possibilità di presiedere la seduta da parte di Ignazio Barbieri, che anche ieri ha assunto – almeno inizialmente – tali funzioni).

Giosi Ferrandino a un certo punto ha preso la parola ribadendo che le regole sono state sostanzialmente rispettate, e che si sarebbe potuto anche procedere a una nuova sospensione, ma questo avrebbe significato far perdere al paese altri giorni preziosi, a tutto danno dell’urgenza che richiedono le problematiche che affliggono Casamicciola.

Mentre l’opposizione sottolineava che le osservazioni erano state avanzate per puro spirito di collaborazione e che c’era la massima disponibilità a sanare eventuali anomalie per evitare inutili ricorsi, il neosindaco ha spiegato che con la votazione unanime sulla singola proposta di delibera rendeva legittima l’approvazione, e che egli si sarebbe preso la responsabilità di eventuali ricorsi.

Giosi ha poi tenuto un breve discorso, iniziato esprimendo l’intenzione di voler portare dei fiori sul luogo della tragica frana del Celario insieme a tutti i consiglieri subito dopo la fine del consiglio comunale, proposito accolto all’unanimità.

«Saranno cinque anni difficili e decisivi – ha dichiarato Giosi – in cui tutti noi ci giochiamo tutto. Possiamo farcela, sono ottimista: abbiamo un ottimo commissario delegato alla ricostruzione, le risorse ci sono e altre ne verranno. Do il mio benvenuto alle sei donne in consiglio (che hanno ricevuto un omaggio floreale, ndr). Il consiglio comunale deve essere il più aperto possibile, tutti devono dare il loro apporto, nel rispetto dei ruoli, anche coloro che non sono stati eletti: allargheremo infatti la squadra. Tutta la comunità deve stringersi attorno a questo progetto».

Subito dopo Giosi come nuovo sindaco ha giurato sulla Costituzione ricevendo la fascia tricolore: «Quella del sindaco è la carica pubblica più bella», ha dichiarato.

I lavori del consiglio sono continuati dopo una breve pausa, preludio alle operazioni di scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale, che si sono poi concluse con un voto unanime per il consigliere Gianfranco Mattera, il quale ha subito assunto la sua nuova funzione. Per quanto riguarda il ruolo di vicepresidente, il civico consesso ha votato compatto per l’ex sindaco Giovan Battista Castagna, e anche qui il voto d’approvazione è stato unanime.

È arrivato poi il momento forse più atteso, quello dell’annuncio relativo ai componenti del nuovo esecutivo. Giosi ha nominati come assessori Ignazio Barbieri, recordman di preferenze, Antonio Carotenuto, l’avvocato che ha posto le basi con lo stesso Ignazio per il ritorno dell’europarlamentare alla guida del paese, poi Loredana Cimmino («Una geologa – ha dichiarato Giosi – che in un momento del genere sarà ancora più preziosa per Casamicciola), e Ilaria Ferrandino, figlia d’arte in quanto il padre è il più volte sindaco Arnaldo Ferrandino.

La sorella di Antonio, Nuccia Carotenuto, ha quindi annunciato le proprie dimissioni da consigliera per fare spazio ad Antonio Pisani in consiglio, e al fratello in giunta. A lei Giosi ha rivolto i propri ringraziamenti per poi sintetizzare una parte del programma amministrativo, a partire dalla ricostruzione dopo il sisma e la frana, con le risposte da dare immediatamente ai tanti cittadini colpiti dalle catastrofi, fino alle iniziative per far ripartire l’economia locale. Il sindaco ha inoltre espresso l’intenzione di reintrodurre le commissioni consiliari, come elementi di stimolo costante per l’azione amministrativa.

La capogruppo d’opposizione Annalisa Iaccarino ha accolto la proposta, rilanciando il proposito della massima collaborazione costruttiva e proponendo l’istituzione di una commissione inter-isolana, composta da un consigliere per ogni comune, dedicata alla problematica del dissesto idrogeologico.

Il neoassessore Ignazio Barbieri, pur con una punta appena percettibile di polemica verso gli ex compagni ora all’opposizione, ha avuto parole di elogio per i fratelli Carotenuto, Angela Di Iorio, Giovanni Barile e per Nunzia Piro, ribadendo il suo ruolo nella futura azione amministrativa pur se non eletta. Un breve discorso di ringraziamento dell’avvocato Antonio Carotenuto, nuovo vicesindaco, ha fatto da prologo alle votazioni per la commissione elettorale. Come componenti ordinari sono stati eletti Senese, Di Iorio e Piro, mentre i supplenti saranno Silvitelli, Barile e Ferrandino. Con questa votazione il consiglio si è concluso. Dopo un buffet offerto da Luca Testa, titolare della Pizzeria del Corso, i consiglieri di maggioranza si sono recati al Celario, epicentro della frana, per deporre una corona di fiori e rendere omaggio con un minuto di silenzio alle vittime della calamità naturale dello scorso 26 novembre.