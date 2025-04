Casamicciola, passaggio al tempo pieno per tre funzionari

Giosi Ferrandino deve ancora rafforzare l’organico degli uffici comunali e ha così deciso il passaggio da part-time a tempo pieno per tre funzionari, due amministrativi e uno tecnico.

Le determine a firma del segretario generale, responsabile Area I – Affari Generali dott. Andrea Pettinato che ufficializzano l’incremento dell’orario di lavoro fanno riferimento alla necessità di utilizzare al meno il personale in organico per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi e delle attività volute dall’amministrazione. Evidenziando, casomai ve ne fosse ancora bisogno, che «all’interno dei settori nei quali si articola l’organigramma dell’Ente vi sono notevoli esigenze lavorative che l’attuale impiego dei dipendenti ad essi assegnati con contratto di lavoro a orario ridotto non consente di soddisfare e ciò, di fatto, condiziona lo svolgimento delle attività istituzionali».

Richiama quindi il concorso espletato nel 2023 per la copertura di quattro posti a tempo part time 50% e indeterminato – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – profilo amministrativo, l’assunzione dei vincitori e la successiva procedura di scorrimento della graduatoria.

Ma soprattutto, il segretario generale dà esecuzione alla delibera di Giunta dello scorso 29 marzo di adozione del PIAO, che considerati i fabbisogni di personale, «ha provveduto a programmare l’incremento dell’orario di lavoro dal 50% al 100%, con trasformazione del rapporto di lavoro da part time (18 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 unità amministrativa appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat.D)».

Un incremento di orario «meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi».

Con la prima determina dunque il dott. Pettinato ha proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time per la dott.ssa Marianna Ciaramaglia, attuale responsabile dell’Area Demografica (Servizi Demografico Informatico).

Ma non è finita. Con concorso sempre indetto nel 2023, era stato dato il via all’assunzione a tempo parziale e indeterminato non solo di quattro funzionari amministrativi, ma anche di quattro funzionari con profilo tecnico. Inoltre a febbraio 2024 era stata già decisa una variazione di orario da 18 a 27 ore settimanali per ben sette dipendenti, sempre per far fronte al carico di lavoro degli uffici.

Ora la medesima delibera di Giunta che approva il PIAO 2025-2027 ha stabilito ancora la «trasformazione del rapporto di lavoro da part time (27 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 2 unità appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat.D), di cui n. 1 unità profilo tecnico, e n. 1 unità profilo amministrativo».

E il segretario Pettinato ha dato esecuzione, procedendo all’incremento dell’orario lavorativo stavolta per il funzionario tecnico ing. Gennaro Giugliano, in forza al Servizio Lavori Pubblici, e per il funzionario amministrativo dott. Vito Migliaccio, assegnato al Servizio Entrate Tributarie.