Casamicciola, parte l’iter per la mensa alla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Ibsen”

Pubblicato l’avviso per manifestazione d’interesse propedeutico all’affidamento diretto sul Mepa. Valore presunto dell’appalto 32.760 euro per circa 6.552 pasti

Il Comune di Casamicciola Terme si è attivato per affidare il servizio di mensa scolastica delle classi a tempo normale della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “E. Ibsen”.

Il servizio, che interesserà il solo anno scolastico 2025/2026, verrà appaltato mediante affidamento diretto sul Mepa.

A tal fine il rup, la dott.ssa Vincenza Piro, responsabile dell’Area II Servizi al territorio in cui è ricompreso l’Ufficio Scuola, ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. Una indagine di mercato esplorativa, finalizzata ad individuare le ditte da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto.

L’avviso descrive la natura e la durata dell’appalto: «L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di mensa (preparazione, trasporto e consegna dei pasti) in favore delle classi a tempo normale (40H) della scuola dell’infanzia dell’istituto Comprensivo Ibsen del Comune di Casamicciola Terme secondo gli orari, modalità e criteri che verranno richiamati nel capitolato d’appalto per complessivi n. 156 giorni salvo la risoluzione anticipata del contratto o eventuali diversi termini e modalità che saranno comunicati all’appaltatore dal responsabile del Settore su espressa indicazione dell’autorità scolastica. Il numero dei pasti presunti è circa 6.552, stimati su una presenza media giornaliera di 34 alunni, 6 unità di personale docente e 2 unità di personale ATA e su un numero complessivo di n. 156 giorni per l’a.s. 2025/2026, previsti secondo il calendario scolastico regionale».

Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta a 32.760 euro oltre oneri di sicurezza e Iva, calcolato sul numero di pasti giornalieri a partire dal 29 settembre 2025 e fino al 29 maggio 2026, come comunicato dalla dirigente dell’I.C. “Ibsen”.

Tra i requisiti di ordine tecnico, vengono indicati: «disporre nell’ambito del territorio dell’isola d’Ischia, di un Centro cottura con locali, attrezzature ed arredi sufficienti, adeguati all’espletamento del servizio, come previsto dalle normative vigenti; disporre di adeguato numero di personale qualificato in rapporto ai pasti prodotti nel centro cottura e da consegnare nei giorni settimanali dal lunedì al venerdì (con consegna dei pasti entro le ore 12.15) presso la sede della scuola».

L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata in base a parametri tecnico/economici che saranno definiti nella lettera d’invito.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 settembre.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta qualificata. Il tempo stringe per formalizzare l’affidamento entro la data indicata per l’inizio del servizio.