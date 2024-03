Casamicciola, parte l’indagine per i morti del 26 novembre. Il comune di Casamicciola nomina il difensore

La giunta del comune di Casamicciola Terme ha affidato ad un avvocato l’incarico di difendere l’ente nel merito del “procedimento penale 557546/22 RGNR nei confronti di soggetti da identificare” attivato dalla Procura della Repubblica di Napoli.

La nomina di Giosi Ferrandino che riconosce al legale 3000 euro, servirà all’ente sia di conoscere i reati contestati ma anche di avere parte attiva in questa fase del processo. Va da sè che al momento, l’incarico affidato, è previsto sia per la eventuale difesa dell’ente sia per la eventuale costituzione di parte civile nel processo che potrebbe nascere.

Una nomina questa, che apre a diverse riflessioni anche se, in via del tutto presuntiva, non è difficile immaginare che dagli uffici di Casamicciola si sia voluto anticipare i tempi rispetto ad un’eventuale azione giudiziaria della magistratura e si voglia iniziare a capire verso quali orizzonti penali si sta navigando. Un modo per scrutare l’orizzonte delle possibili colpe sulla tragedia che abbiamo vissuto lo scorso 26 novembre. Una tragedia che ha strappato all’intera isola 12 vite umane, ha piegato una intera collettività e ha segnato, ancora una volta, la storia sia di Casamicciola sia dell’Isola.