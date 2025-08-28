Casamicciola, ordinanza per la passeggiata con il cane. Provvedimento a tutela di decoro, igiene e sicurezza

La passeggiata con il proprio amico a quattro zampe a Casamicciola dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ultima ordinanza adottata dal Comune. Un provvedimento diretto ai proprietari e detentori di cani e anche di gatti e che richiama al rispetto del territorio e degli altri frequentatori delle aree dove si portano a passeggio i cani.

Una iniziativa finalizzata alla tutela del decoro urbano, dell’igiene e anche della sicurezza. E’ stato infatti preso atto del degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi), causato dalla presenza di residui alimentari ed escrementi di cani. Si è così deciso di intervenire per prevenire rischi per la salute della cittadinanza e pericoli a cui possono essere esposto in particolare i bambini, gli anziani e i non vedenti, dettando precisi divieti e prescrizioni comportamentali.

L’ordinanza dispone: «1. È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi, siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio nonché ed all’occorrenza di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia;

È fatto divieto di condurre i cani nei pressi delle aree giochi per bambini, site all’interno di spazi e parchi pubblici del territorio comunale;

È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi;

È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;

È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto; per quanto riguarda la nutrizione dei cani e gatti randagi, vige l’obbligo nei confronti di chi somministra loro il cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari».

Previste deroghe per gli animali da guida per i ciechi, i cani della Protezione Civile e delle forze dell’ordine nell’esercizio dell’attività istituzionale.

Per assicurare il rispetto di quanto stabilito, a breve partiranno i controlli da parte della Polizia Municipale.