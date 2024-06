Casamicciola, opere idrauliche in Via Principessa Margherita

Anche l’importante arteria stradale Via Principessa Margherita è stata gravemente interessata dalla disastrosa alluvione di Casamicciola del novembre 2022. E in questo caso specifico necessitano non solo opere idrauliche, ma anche il successivo ripristino della sede viaria. Un intervento urgente e complesso che l’Ordinanza Speciale n. 19 del 04.04.2024 di Legnini finanzia per un importo che sfiora il milione, per la precisione 937.409,67 euro. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si deve attivare per una celere realizzazione delle opere, il cui progetto è appunto denominato “Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Principessa Margherita con ripristino sede viaria”. L’ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area Tecnica, ha dunque affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assumendosi inoltre il compito di rup dell’importante intervento. Le ordinanze di Legnini e il nuovo Codice degli Appalti consentono procedure semplificate per l’attuazione celere degli interventi e dunque Grasso ha proceduto con affidamento diretto sulla parcella base di 28.227,77 euro netti. Il progetto sarà redatto dall’ing. Girolamo Carandente Giarrusso con studio a Quarto, per la spesa complessiva di 35.786,75 euro.