Casamicciola, okay al progetto per l’ex Osservatorio

Procede l’iter per la realizzazione a Casamicciola dell’intervento post sisma all’ex Osservatorio. La Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell’ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante”.

Un intervento che rientra nel Piano delle opere pubbliche danneggiate dal terremoto, individuato tra gli interventi urgenti e di particolare criticità approvati dalla Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023 del Commissario Legnini e per il quale il Comune è soggetto attuatore. L’importo da finanziare ammonta a 3.195.409,42 euro.

Nel 2023 era stata affidata la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori alla società “Italstudi”, a cui però ad agosto 2024, a seguito di cessione di ramo d’azienda è subentrata la “ITS”.

Il progetto definitivo trasmesso a febbraio scorso dal Comune alla Struttura Commissariale è stato poi revisionato sulla base delle osservazioni di quest’ultima. La successiva Conferenza Speciale dei servizi si è poi conclusa con parere favorevole con prescrizioni sul progetto esecutivo.

Questo è stato trasmesso a metà ottobre e presenta un importo complessivo di 2.794.177,35 euro, di cui 1.715.725,52 come totale a base d’appalto per i lavori.

Con la medesima delibera di approvazione del progetto, la Giunta ha provveduto a nominare rup la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino in sostituzione dell’ing. Gaetano Grasso. Un adempimento comune a tanti altri interventi contrassegnati da un lungo iter.