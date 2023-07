Casamicciola, oggi i colloqui per la short list dei funzionari

Procede l’iter per le assunzioni di funzionari a tempo determinato full-time a Casamicciola secondo quanto previsto dall’art. 110 del Testo Unico Enti Locali. Una iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata da Giosi Ferrandino per incrementare la pianta organica carente. Iter partito con la pubblicazione dell’avviso per la formazione di un elenco (short list) di professionisti per il conferimento di incarichi appartenenti alla categoria di funzionari con profilo professionale dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D).

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature e la valutazione delle domande, il responsabile dell’Area II rag. Giuseppe Scotti ha pubblicato l’avviso con il calendario del colloquio conoscitivo motivazionale con il sindaco.

La data del colloquio è fissata per venerdì 21 luglio presso la sede comunale provvisoria in Piazza Marina, ma i candidati sono stati suddivisi in due gruppi. Alle ore 11.00 dovranno presentarsi: Arcamone Chiara, Baldino Michele Maria, Boccanfuso Chiara, Castagna Mariacaterina, Chines Giorgia, Ciaramaglia Marianna, Daniele Alessandra, Daniele Emmanuel, Di Iorio Elisabetta, Di Meglio Martina; alle ore 18.00 toccherà invece a Diotallevi Marica, Funiciello Maria, Grasso Gaetano, Grosso Luigi, Imparato Luca, Imparato Mario, Migliaccio Vito, Piro Vincenza, Sirabella Gelsomino.