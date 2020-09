Casamicciola. Negativo al Covid-19 il tampone dell’impiegato comunale

“Negativo“ il tampone covid eseguito per accertare l’eventuale contagio di un dipendente comunale del comune di Casamicciola Terme .Un caso ritenuto sensibile.Nella mattinata di ieri presso il municipio di Casamicciola Terme si era, infatti, proceduto all’esame del test rapido su tutti i dipendenti comunali. Al termine degli esami, un soggetto era risultato positivo al Covid-19 rilevando la presenza, le tracce di possibili infezioni e lo sviluppo dei cosi detti anticorpi. Indicativi di un certo processo in atto. Lo stesso soggetto è stato sottoposto a regime di isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, unico esame in grado di confermare quello che resta allo stato un sospetto caso di Covid. Esito giunto nel primo pomeriggio di oggi con verdetto di negatività. Per questo motivo Era stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali al fine di consentire una adeguata sanificazione prima che venisse disposta la riapertura. Riapertura ora imminente atteso il risultato negativo del tampone. Un risultato che rasserena la comunità e fa tirare un sospiro di sollievo sopratutto agli inquilini del Capricho.