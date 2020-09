Casamicciola, nasce il gruppo PD in consiglio comunale

I sottoscritti Barbieri lgnazio, Cimmino Loredana e Ferrandino Arnaldo, Consiglieri Comunali di Casamicciola Terme, comunicano con la presente missiva di aver costituito 1l Gruppo del PD con Capogruppo il consigliere Ferrandino Arnaldo.

La scelta, largamente condivisa da coloro che li sostengono, nasce dalla condivisione di alcuni principi comuni alf ideologia de1 Partito del PD che negli ultimi anni ha fatto della competenza amministrativa e della capacità decisionale il perno del suo indtrizzo politico. Inoltre, va evidenziato che con la riconferma dei giorni scorsi anche nella nostra Regione, il Partito Democratico ha responsabilità di governo in Regione, in Italie e in Europa.

I suddetti Consiglieri Comunali ribadiscono che il loro impegno alf interno del Consiglio Comunale sarà finalizzato esclusivamente a promuovere irirziatle e/o deliberazioni per il bene del proprio territorio.