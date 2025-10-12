Casamicciola, modifica all’organizzazione degli uffici. Ecco il Servizio X, Entrate Tributarie

L’Amministrazione comunale ha provveduto a una nuova modifica della organizzazione delle Aree, Servizi ed Uffici, che stavolta interessa le aree economiche.

La delibera approvata dalla Giunta richiama l’adozione del PIAO a marzo scorso e la precedente deliberazione che procedeva all’organizzazione delle aree, degli uffici e dei servizi dell’intera struttura comunale.

Viene ricordato che «sia la struttura organizzativa sia il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi possono essere oggetto di successive modifiche, disposte in attuazione del principio della flessibilità organizzativa, perseguito mediante la costante revisione e razionalizzazione dell’articolazione organizzativa in funzione delle dinamiche dei bisogni dell’utenza, delle nuove e mutate competenze, nonché di diversi riparti delle responsabilità e per l’attuazione del principio di rotazione».

Ebbene, «rientra nei programmi dell’Ente procedere alla revisione dell’attuale organigramma vigente, secondo i principi di pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici dell’Amministrazione per la realizzazione del miglior utilizzo delle risorse umane; rientra, altresì, nei programmi dell’Ente, rivedere ed adeguare l’organigramma attualmente vigente, al fine di accrescere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e massimizzare i risultati e dotare il Comune di una struttura pienamente rispondente alle esigenze della collettività».

La delibera specifica che «la revisione dell’organigramma dell’Ente costituisce un processo di ottimizzazione delle risorse disponibili in un contesto normativo volto alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e allo snellimento delle procedure».

E’ stato dunque ritenuto necessario, «per una migliore organizzazione dell’attività dei Servizi e dei carichi di lavoro di ciascun Ufficio, procedere ad una modifica dell’assetto organizzativo al fine di rendere la struttura più omogenea e funzionale per il raggiungimento dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione Amministrativa».

In cosa consiste la modifica? In due “passaggi”: «1. Lo spostamento del servizio Entrate Tributarie, afferente all’Area IV Economico – Finanziaria, in una nuova Area, a tale scopo chiamata Area X – Entrate Tributarie, al cui interno sono ricompresi i seguenti uffici: Gestione Entrate Tributarie; – Inventario; Gestione Patrimonio; 2. la ridefinizione dell’Area IV, al cui interno è compreso il servizio Programmazione e Bilancio, con i seguenti uffici:- Bilancio – Ragioneria – Economato e Provveditorato – Gestione economica del personale».

La delibera di Giunta dà dunque il via all’aggiornamento della struttura organizzativa.