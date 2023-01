Gaetano Di Meglio | Mani bloccate. I disastri che hanno fatto Giovan Battista Castagna, Peppe Silvitelli, Stani Senese e gli altri (inutili) consiglieri comunali a Casamicciola, la comunità li pagherà per anni. Una scia di disastri amministrativi che hanno riverberi in tutti gli aspetti della pubblica amministrazione. La questione concorsi e assunzioni è una di queste ed è anche lunga da raccontare.

Ora la speranza per i cittadini di Casamicciola deve essere tutta riposta in Legnini e nella Calcaterra. La speranza che si introducano criteri di trasparenza, efficienza e capacità oltre la politica deve essere l’unica direttrice da seguire.

La prima cinquina di assunti con il 110% è quasi una conferma. Purtroppo, al Capricho torneranno Vincenza Piro, Immacolata Iacono e Chiara Arcamone. Speriamo che Legnini e Calcaterra le possano bloccare in mansioni specifiche e lontano dalle precedenti deleghe. Meglio ancora se dislocate presso il Palazzo Reale di Ischia. Qualcuno dovrebbe scrivere alla storia il pessimo passato di questi dipendenti. Ma non avverà.

I decreti, però, riportano che le assunzioni con “l’incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile extra dotazione organica” sono state eseguite “per l’espletamento delle attività connesse a fronteggiare emergenze e procedimenti collegati e inseriti nel piano di interventi approvato dal Commissario delegato emergenza, nonché ai compiti ed alle mansioni che istituzionalmente fanno capo alla figura di inquadramento, nonché ad ogni altra funzione prevista dall’art 107 del D. Lgs n. 267/2000 e dai CCNL, riconducibili alla qualifica funzionale al servizio di competenza”.

Speriamo che arrivino carichi di lavoro specifici e puntuali. E che, soprattutto, ci siano verifiche periodiche che portino anche alla revoca degli stessi se gli obiettivi non vengono raggiunti.

Novità, tra gli amministrativi contabili, l’arrivo di Elisabetta Di Iorio direttamente da Ischia. Per la Di Iorio che ha già svolto mansione di dirigente nel comune di Ischia, prima di essere epurata dal sindaco Enzo Ferrandino che le fece pagare la troppa vicinanza all’eurodeputato Giosi Ferrandino, un ritorno in un uovo ente. Si, qualcuno potrebbe anche dire “Giosi ha messo il pezzo” e rispetto ai pezzi di Gibì e Silvitelli, beh, parliamo di oro colato.

Tra gli assunti tecnici, invece, per ora c’è solo Sara Castagna. Il momento, io verità, impone un po’ di toni bassi. Con Sara, stando ai rumors, tornerà Mimmo Baldino e Maria Caterina Castagna. Giudizi sospesi per entrambi. La vera novità, però, in attesa della firma, sarà quella di Franco Fermo. Il responsabile dell’edilizia privata del comune di Ischia accetta una sfida nuova. Competenza, magheggi ed esperienza non gli mancano.

Ma non finisce qui. Stando ai bene informati, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso un’altra piccola pattuglia di 13 dirigenti che, a breve, dovrebbero prendere servizio alle dirette indicazioni della dottoressa Calcaterra. Funzionari chiamati a mettere ordine e a ripulire gli atti casamicciolesi da tutta la clientela politica che, per anni, ha insozzato il ricordo e la memoria di tre vittime innocenti e di una comunità intera. E i cui residui attivi, continuano ad insozzare senza ritegno.