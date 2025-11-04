martedì, Novembre 4, 2025
APERTURACasamicciola Terme

Casamicciola, l’Inps contesta irregolarità contributive

di Redazione Web
Il Comune di Casamicciola Terme deve far fronte ad un “guaio” con l’Inps per irregolarità contributive nei confronti di dipendenti.

Come riportato dalla responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese dott.ssa Vincenza Piro, all’Ente sono stati notificati due atti emessi dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) «relativi a note di debito per regolarizzazioni contributive riferite ad annualità pregresse».

Il Comune non intende impelagarsi in contenziosi e intende giungere a una definizione stragiudiziale per “limitare i danni”. Ma a tale scopo è necessario un supporto tecnico, giuridico e fiscale da affidare a una ditta specializzata.
Il rup Piro ha dunque proceduto sul Mepa per l’affidamento diretto del servizio alla ditta “Deda Value” di Milano, che ha offerto il prezzo di 1.350 euro oltre Iva. Il costo totale ammonta a 1.647 euro.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

