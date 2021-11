Casamicciola, liberalizzare i parcheggi per la socialità

Casamicciola:liberalizzare i parcheggi in piazza della marina per favorire la socialità /durante la stagione invernale ritengo necessario liberalizzare i parcheggi in piazza della marina a casamicciola per favorire la socialità ed aiutare il sistema commerciale della “riviera di casamicciola” lungo il tratto di corso Luigi manzi dove ci sono graziosi negozi e originali bar e pizzerie.

I parcheggi a pagamento non debbono essere istituiti per “entrate al comune” o per sistema per dare qualche occasione di lavoro non continuativo e non formativo a qualche giovane disoccupato. Ma per esigenze di contenimento del traffico. Se non c è traffico perché mantenere l’odioso parcheggio a pagamento a tempo? Non è per l’euro o due di spesa (ma qualcuno lo valuta) ma per la “scadenza” del biglietto.

Se ti siedi al bar e trovi l’occasione di incontrare un amico non devi avere l’ossessione dell’orologio per la tua macchina in sosta. Suggerisco a questa amministrazione comunale del sindaco Castagna di esaminare la proposta per dare socialità a casamicciola.