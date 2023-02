Casamicciola, Legnini ringrazia per gli assist

Gaetano Di Meglio | 400 cittadini, una chiesa piena e applausi per tutti: da Franco ’E Curaggio fino a Legnini, il popolo confuso di Casamicciola ha affrontato i commissari e il direttore Italo Giulivo della Protezione Civile Regionale. I comitati uniti e qualche altro aggiunto (che non vuole avere a che spartire con questo coordinamento con Peppe Zabatta) hanno messo una prima pietra in quella che è la “ripartenza” di Casamicciola senza politica.

Un popolo confuso e lasciato solo che non riesce a trovare al via giusta e che, senza aver fatto ammenda dei suoi errori avendo tributato a chi lo aveva massacrato messe di voti nel 2019, oggi si ritrova a vivere un nuovo dopo disastro.

La parola chiave e il messaggio principale che racconta il commissario Legnini va nella direzione della verità assoluta: “non è successo niente”. Casamicciola crede, sbagliando, di aver vissuto un secondo 2009 ma, è evidente, non ha compreso né che sono morte 13 persone né che il disastro venuto giù dal Monte Epomeo richiede uno sforzo enorme solo per la comprensione.

L’emergenza e l’urgenza di rientrare a casa, la supponenza e la sufficienza di fottersene delle allerte meteo, la cattiva educazione favorita da anni e anni di connivenze, clientele, abusi (anche mortali) e cattiva amministrazione ora fanno pendant con parole come “sicurezza” e “rischio”.

Parole al vento rese vane da anni di pessima amministrazione che, è giusto ricordarlo, aveva negato a Casamicciola finanche il copia e incolla di uno straccio di piano di protezione civile nonostante i morti e nonostante i danni.

Più delle macerie lasciate al loro posto, più della demagogia idiota di chi ancora crede che i rinforzi della Casa Cantoniera siano soldi buttati o di chi, invece, 5 anni dopo ancora non ha capito a cosa servono i pali davanti alla casa di Fenina a Piazza Maio, la vera colpa di chi ci ha amministrato in questi anni è di non aver favorito una matura comprensione del pericolo e del rischio.

E’ questa la premessa che serve al lettore per comprendere il contesto in cui si è svolto il primo incontro pubblico tra i cittadini e i decisori tecnici.

L’incontro, moderato dalla giornalista Carmen Cuomo doveva svolgersi attraverso un percorso stabilito dai comitati. Tentativo riuscito più o meno.

La road map dei comitati aveva previsto sette macro argomenti: 1) Interventi immediati come da ordinanza n 5 tempistica e inizio con apertura su tutto il territorio di interventi in maniera contestuali e modalità di trasparenza dello stato di avanzamento; 2)Riperimetrazioni zona rossa anche dopo gli interventi; 3) Sopralluoghi dei fabbricati: 4) Riapertura di Piazza Bagni e delle attività produttive con pubblica illuminazione; 5) Istituzione sistema di monitoraggio (in modi da non continuare a fare evacuazioni su delle previsioni); 6) Stato di avanzamento del piano di riattivazione elettricità e stato della pubblica illuminazione su tutto il territorio; 7) Questione porto.

Legnini, che risposto alle domande multiple per oltre un’ora, ha risposto a tutte le domande, ha sganciato qualche freccia contro la politica sfiduciata a giugno senza, però, perdere lo stile istituzionale e, comunque, in una forma molto educata.

LA RIUNIONE IN SINTESI

Il commissario Legnini ha ripercorso le tappe dell’ordinanza numero 5 illustrata nei giorni scorsi e ha comunicato ai cittadini presenti presso la chiesa S. Maria Maddalena, luogo simbolo – come ha ricordato padre don Gino – della rinascita di Casamicciola fin dal terremoto dal 1883, i risultati (ancora preparatori)l primo piano degli interventi.

Da domani partiranno i sopralluoghi dei tecnici della struttura commissariale sulla zona rossa. Fra febbraio e marzo, l’avvio degli interventi più urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Infine, il piano complessivo contro il dissesto idrogeologico: sono stati questi alcuni dei temi affrontati nel corso del confronto durato un’ora e quarantacinque minuti.

Il Commissario Legnini ha chiarito a quanti chiedevano come e quando avrebbero potuto programmare un rientro in casa che nei prossimi giorni i tecnici della struttura commissariale cominceranno a fare i sopralluoghi per verificare la situazione nell’attuale zona rossa. I risultati degli esami – ha chiarito Legnini – dovranno poi essere validati dalle Università e dai centri di competenza. La seconda notizia positiva, emersa durante la riunione, è che il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha istruito con esito positivo il piano dei primi 97 interventi più urgenti, con una spesa prevista di circa 47 milioni, che dovrà essere ora deliberato dal Consiglio dei ministri. Risorse, queste, che non rientrano nella dotazione economica prevista dal Decreto Ischia e che, di fatto, vanno aggiunti agli 85 stanziati.

Come già ampiamente illustrato da queste colonne, diversi interventi di somma urgenza saranno avviati a febbraio mentre da marzo partiranno le ulteriori opere di eliminazione del rischio residuo che necessitano di una progettazione il cui avvio è stato già deciso con l’ordinanza commissariale n. 5. Infine, entro 90 giorni, come previsto dalla legge di conversione al Decreto Ischia dovrà essere varato un secondo piano di interventi urgenti, sempre finalizzati a mettere in sicurezza il territorio.

Inoltre, ieri mattina, alla luce delle nuove assegnazioni degli interventi di somma urgenza previste con l’ordinanza commissariale n. 5, si è tenuta una riunione preliminare, insieme a Sma Campania, ad Amca e al Comune di Casamicciola, per definire un Piano operativo delle attività che non richiedono una progettazione e che possono quindi essere avviati speditamente (la fase 1). In uno spirito di piena collaborazione, il Commissario ha chiesto un coordinamento sinergico degli interventi, per garantire la continuità dei lavori e per favorire l’accelerazione dei tempi sia per ciò che riguarda le operazioni di recupero e di trasporto dei fanghi, sia per la pulitura degli alvei. Legnini, inoltre, si è impegnato a adottare le misure più idonee per garantire un monitoraggio e un controllo degli interventi che via via saranno cantierizzati dandone informazione periodica ai cittadini, anche promuovendo ulteriori incontri dedicati. Infine, sempre presso la sede di Ischia Porto del Commissario delegato, c’è stata una riunione con i sindaci per fare il punto sulla ricostruzione degli edifici pubblici e per avviare la definizione più puntuale della seconda fase del piano degli interventi.