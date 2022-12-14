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Casamicciola, Legnini incontra cittadini e associazioni: “ne seguiranno altri con cadenza settimanale”

Redazione Web
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Oggi a Casamicciola il Commissario per l’emergenza e la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha avuto un lungo incontro con i cittadini e le loro associazioni per ascoltare, ricevere proposte e suggerimenti e fornire le prime risposte, in assoluta trasparenza, alle loro molte e legittime domande e preoccupazioni.

“E’ stato il primo confronto diretto, molto utile, cui ne seguiranno altri con cadenza settimanale. L’informazione, la consapevolezza, la partecipazione dei cittadini, come la condivisione delle scelte, sono fattori fondamentali per assicurare l’efficacia dell’enorme lavoro che abbiamo tutti davanti per ripristinare le condizioni di massima in sicurezza”.

Nell’incontro di oggi sono stati affrontati tutti i temi più urgenti, dal piano per i dissesti idrogeologici e la riduzione del rischio residuo, allo smaltimento dei fanghi e dei detriti, ai sostegni alla popolazione e alle attività produttive che hanno subìto danni e disagi, agli interventi immediati sulla viabilità.

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